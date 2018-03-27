Elindeki malzemelerle arazi aracı yaptı
Kahramanmaraşlı girişimci Halil Balbay, harekete geçerek sanayideki iş yerinde elinde bulunan malzemelerle arazi tipi araç yaptı. Aracı gören vatandaşlar ise bu projenin yerli üreticiye fırsat verilmesi halinde neler başaracağının kanıtı olduğunu söyledi.
Küçük Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde 1 ay içinde yapımını tamamlandığı arazi aracını görücüye çıkaran girişimci Halil Balbay, vatandaşlardan tam not aldı.
Değişik versiyonlarda projelerinin sürdüğünü kaydeden Balbay, “Bu başlangıç, Cumhurbaşkanımızın yerli araba üretilmesi çağrısından kaynaklanıyor. Ben de bunu yapabileceğime inandım.
Motor bölümü hariç diğer yürür aksamlarını yaptım. Çokta güzel randıman verdi. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı, performansı da çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlardan yüzde 70 gibi, onlara göre yüzde 30 iktisatlı. Değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka” dedi.
VATANDAŞTAN İLGİ GÖRDÜ
İlk defa böylesi bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar ise bu projenin yerli üreticiye fırsat verilmesi halinde neler başaracaklarının kanıtı olduğunu söyledi.
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