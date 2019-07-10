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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Elektrikte yılın ilk yarısına "yerli ve yenilenebilir" damgası

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Elektrikte yılın ilk yarısına "yerli ve yenilenebilir" damgası

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 oldu. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatında bu yılın ilk yarısında kayda değer bir azalış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon 345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı.

Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde 16,94 oldu.

Aynı dönemde hidroelektrik santrallerinin payı ortalama yüzde 35,77 olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı.

Böylece, bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 66,22 olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50,76 olarak hesaplanmıştı.

2019'un ilk yarısında elektrik üretiminde en yüksek paya sahip kaynak yüzde 35,77 ile hidroelektrik santralleri olurken, geçen yıl aynı dönemde yapılan üretimde en büyük pay yüzde 29,06 ile doğal gazın olmuştu.

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en yüksek olduğu ay yüzde 75 ile mayıs oldu. İthal kaynakların üretimde en büyük paya sahip olduğu ay ise yüzde 44,54 ile şubat olarak kaydedildi.

İthalat yüzde 20 azaldı

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında 141 milyar 12 milyon 862 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 141 milyar 905 milyon 268 bin kilovatsaat olmuştu.

Yine bu yılın ilk yarısında 989 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik ithal edilirken, geçen yılın ilk yarısında bu rakam 1 milyar 233 milyon 246 bin kilovatsaat olarak hesaplanmıştı. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'ye yakın azalmış oldu.

Elektrik ihracatında ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde 1 milyar 614 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Geçen sene bu rakam 1 milyar 368 milyon 746 bin kilovatsaat olmuştu.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü, geçen yıl haziran sonu itibarıyla 87 bin 138 megavatken, bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 420 megavata ulaştı. 

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