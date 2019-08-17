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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.08.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

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Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

Türkiye'de ithal kaynaklardan elektrik üretiminin ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalmasıyla yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi. 

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı. 

Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44,7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi. 

1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. 

Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102,5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu. 

Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15,4 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı. 

İTHALAT AZALDI, İHRACAT ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi. 

Öte yandan söz konusu dönemde elektrik ihracatı ise yüzde 21,6 artışla 1795 gigavatsaate yükseldi. 

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