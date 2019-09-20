Elektrikte usulsüz kullanım azalıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriElektrikte usulsüz kullanım azalıyor
GeriEkonomi Elektrikte usulsüz kullanım azalıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Elektrikte usulsüz kullanım azalıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikte usulsüz kullanım azalıyor

İstanbul Avrupa yakasında 4.3 milyon aboneye hizmet veren perakende elektrik satış şirketi CK Boğaziçi Elektrik, ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’ sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre İstanbul Avrupa yakasında binlerce kişinin aboneliği kendi adına değil. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, usulsüz elektrik kullanan kişi sayısının 2017 başında 800 bin seviyesinde olduğunu belirterek, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda usulsüz kullanıcı sayısı şu anda 439 bin 531’e indi. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 300 bine indirmek istiyoruz. Ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi sorunlar yaşanmaması için müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz” dedi. Usulsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 gün süre verdiklerini söyleyen Bakal, “Bu süre zarfında e-devlet, web sitemiz veya çağrı merkezlerinden abonelik işlemi başlatmak mümkün. Uyardığımız kullanıcı aboneliği üzerine almazsa, elektriği kesiliyor ve kesme-bağlama ücretinin beş katı kadar yani 198 lira ceza kesiliyor” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
2 günde 250 bin kişi geldi
Son dakika... Bakan duyurdu: 20 Eylül saat 18.00'de başlıyor
TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı
Son dakika... Fitch'ten Türkiye açıklaması