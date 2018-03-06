Elektrikte serbest tüketici sayısı şubatta azaldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 731 bin 607 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 574 bin 575, Anadolu yakasında ise 157 bin 32 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 400 bin 14 serbest tüketiciyle İzmir ve 269 bin 213 abone ile Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,7 azalarak 3 milyon 558 bin 961'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 2 milyon 808 bin 750 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 718 bin 292 aboneyle ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 68 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.