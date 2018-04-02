Elektrikte serbest tüketici azaldı
Elektrikte serbest tüketici abone sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 18 azalarak 2 milyon 897 bin 398'e geriledi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 598 bin 506 aboneyle İstanbul oldu.
İstanbul'un Avrupa yakasında 571 bin 886, Anadolu yakasında ise 26 bin 620 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 292 bin 670 serbest tüketiciyle İzmir ve 263 bin 634 abone ile Antalya takip etti.
Serbest tüketici sayısı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 18 azalarak 2 milyon 897 bin 398'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 2 milyon 362 bin 354 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 505 bin 303 aboneyle ticarethaneler izledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.
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