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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.07.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı

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Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,54 artarak 1820 megavata ulaştı.

Türkiye'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata yükseldi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yılın yarısında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 926 megavat oldu. 

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata çıktı. 

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-haziran aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 1408 megavata ulaştı. 

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 121,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 204,9 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 85,3 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu. 

Ayrıca, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,77 artarak 90 bin 421 megavata ulaştı. Geçen yıl haziranda kurulu güç 87 bin 139 megavat olarak kayıtlara geçmişti. 

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