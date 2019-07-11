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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde 58 arttı

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Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde 58 arttı

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1108 megavata ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre, Türkiye'de geçen yılın ilk beş ayında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 700 megavat oldu. 
Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla yaklaşık 1108 megavata çıktı. 

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-mayıs aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 4 kattan fazla artarak 788,8 megavata ulaştı. 

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 117,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 144,3 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 57 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu. 

KURULU GÜÇ 90 BİN MEGAVATI GEÇTİ

Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 89 bin 737 megavata ulaştı. Geçen yıl mayısta kurulu güç 87 bin 41 megavat olarak kayıtlara geçmişti. 

Ayrıca, TEİAŞ verilerine göre, haziran sonu itibarıyla kurulu güçte 90 bin megavat sınırı geçilerek 90 bin 420 megavata ulaşıldı. 

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