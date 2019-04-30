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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Elektrikte 220 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

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Elektrikte 220 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline mart ayı için toplam 220 milyon 26 bin 218 lira ödenecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 41 elektrik üretim santraline mart ayı için toplam 220 milyon 26 bin 218 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelerin listesi yayımlandı. 

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 41'ine mart ayı için toplam 220 milyon 26 bin 218 lira ödenecek. 

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 20 milyon 97 bin 279 lira ile Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 789 bin 178 lira ödeme ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve 12 milyon 180 bin 169 lirayla Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ izleyecek. 

Kapasite mekanizmasıyla, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor. 

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