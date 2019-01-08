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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Elektrikli otolara ‘pil vergisi’ yok

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Elektrikli otolara ‘pil vergisi’ yok

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, henüz uygulama yönetmeliği yayınlanmayan yasa maddesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Biz ithal edilen veya Türkiye’de üretilen hibrit ve elektrikli araçların mevcut bataryalarından kilo başına 15 TL almayacağız. Amacımız ömrü dolan batarya ve aküler yenilendiğinde geri dönüşüm adına depozito gibi kilo başına ücret almak” dedi.

TÜRKİYE’de satılan elektrikli ve hibrit otomobillerin bataryalarından kilogram başına 15 TL alınmayacak. 29 Kasım’da yayınlanan ve çok tartışılan market poşetlerinin en az 25 kuruş fiyatla satılmasını da karara bağlayan 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki değişiklikte “Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)” ve “Lityum içeren araç bataryaları”ndan “kilogram başına 15 lira” ibaresi yer aldı. Bu madde Türkiye’de satılan ve içinde batarya olan tüm elektrikli ve hibrit araçlardan ‘Çevre’ adı altında ücret alınacağını ortaya koyuyordu. Ancak uygulama yönetmeliği henüz yayınlanmadığı için sektör temsilcilerinin de kafası karışıktı. Çünkü tüm dünyada sert çevre kanunlarıyla içten yanmalı motorlardan elektrikli ve hibrit araçlara geçiş yaparken, Türkiye’de çevreci araçların cezalandırılmasına pek ihtimal vermek istemiyorlardı. Ama bu yasanın yürürlüğe girmesiyle elektrikli ve hibrit oto maliyetlerinin yüzde 2’ye varan oranlarda aratacağını da söylüyorlardı.

Elektrikli otolara ‘pil vergisi’ yok

ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ

Dün haber Hürriyet’te yer aldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar aradı. Henüz uygulamaya girmeyen yasa değişikliğinin Türkiye’de üretilen veya ithal edilen elektrikli ve hibrit araçları kapsamadığını söyleyen Birpınar, yasa maddesinin yanlış anlaşıldığını kaydetti. Birpınar, “Biz ithal edilen veya Türkiye’de üretilen hibrit ve elektrikli araçların mevcut bataryalarından kilo başına 15 TL almayacağız. Amacımız ömrü dolan batarya ve aküler yenilendiğinde geri dönüşüm adına depozito gibi kilo başına ücret almak. Zaten uygulama konusunda henüz nihai karar verilmedi. Sektörle yapacağımız çalıştay sonrası oluşturacağımız uygulamaya yönetmeliğini yayınlayacağız. Ama biz çevreyi düşünerek bataryaların geri dönüşümü adına bu kararı alacağız. Mevcut elektrikli ve hibrit araçlardan bir ek vergi almamız asla söz konusu değildir” yorumunu yaptı.

Bu açıklama aslında bir bakıma yasa maddesinin tepkilere göre şekillendiğini de ortaya koydu.

44 KG’DEN 1500 KG’YA

Bugün elektrikli araçlardaki bataryalar 300 kg’den başlayıp 600 kg’ye kadar çıkıyor. Hibrit araçlarda da gücüne göre 44 kg’dan başlayıp 120 kg’ye kadar çıkanlar var. Ticari araçlarda ise batarya ağırlıkları 600 ila 1500 kg arasında değişiyor. Eğer bu yeni kanun mevcut elektrikli otomobilleri kapsasaydı elektrikli otomobillerde 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında ek maliyet oluşturacaktı. Bunun üzerine yüzde 3 ila 15 arasında ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde ise maliyetler 20 bin TL’ye kadar çıkacaktı. Hibrit araçlarda ise ek pil maliyetleri 675 TL-1800 TL arasında değişecek, bu maliyetlere yüzde 45 ile 160 arasında değişen ÖTV ve yüzde 18 KDV eklediğimizde ise fark 4 bin TL’yi aşacaktı.

Elektrikli otolara ‘pil vergisi’ yok
Hürriyet’in dün ‘Elektrikli otolar poşete giriyor’ başlığıyla verdiği haber ses getirdi.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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