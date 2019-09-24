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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi

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Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi

İngiliz İşçi Partisi, iktidara gelinmesi halinde ilk beş yılda vatandaşların elektrikli araç almasını teşvik için 60 milyar sterlin seviyesinde faizsiz kredi verilmesini planlıyor.

İngiltere’de ana muhalefet olan İşçi Partisi, iktidara gelmesi halinde beş yıl boyunca halkın elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin faizsiz kredi verilmesi vaadinde bulundu.

Brighton’da düzenlenen İşçi Partisi Kongresi’nde partinin İngiltere’deki genel seçim sonrası iktidara gelmesi halinde ilk beş sene içerisinde vatandaşların elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin seviyesinde faizsiz kredi verilmesini planladığı bildirildi.

İşçi Partisi’nin planına göre elektrikli araç satın almak isteyenlere yaklaşık 33 bin sterline kadar faizsiz kredi verilecek. İlk etapta 2,5 milyon kişinin elektrikli araç sahibi olması sağlanacak.Kamu finansmanı ise oluşturulacak toplam hacmi 250 milyar sterlinlik ulusal dönüşüm fonundan sağlanacak.

Karbon salınımı konusundaki sanayi dönüşümünü desteklemeyi programında öncelikli hale getiren parti, İngiliz otomotiv sanayisine elektrikli araç üretimine geçişini hızlandırmak için yaklaşık 5,8 milyar sterlinlik yatırım yapmayı planlıyor.

Partinin programında öne çıkan diğer bir vaat ise İngiltere’de “gigafactories” olarak adlandırılan elekrikli araç pillerini üretecek üç fabrikanın kurulması için 2,3 milyar sterlin seviyesinde kamu yatırımının yapılması.

Bu fabrikaların yüzde 51 hissesinin kamuya ait olması ve toplamda 9 binden fazla kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. İşçi Partisi ayrıca genel seçimlerin kazanılması halinde 37 yeni rüzgar tarlasının kurulması için 12 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasını vaadinde bulundu. 

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