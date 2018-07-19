Elektrikli araçlar Tofaş ile gelişecek

İTALYAN-Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) global otomotiv sanayinin geleceğine yön verecek elektrikli araçlar konusunda Tofaş’a güveniyor. Şu ana kadar elektrikli araç geliştirme konusunda rakiplerinden geri kalan FCA, bu konuda Tofaş’ın Ar-Ge merkezine büyük rol vereceğinin sinyallerini verdi. Fiat ve Koç Grubu’nun ortaklığıyla kurulan Tofaş’ın 50’inci yılı törenine katılmak için İstanbul’a gelen

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, “Tofaş sadece öncü, tam gelişmiş bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda son teknolojiye sahip Ar-Ge merkezi ile de etkileyici kabiliyetini ortaya koymaktadır. Tofaş Ar-Ge Merkezi, 600 çalışanı, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanı ile Avrupa’daki iki en büyük Fiat Chrysler Automobiles Ar-Ge merkezinden biridir. Ürün geliştirme ve yeni üretim teknolojileri üzerine odaklanmaktadır. İleri düzey araştırma olarak, elektrifikasyon ve araç hafifletme üzerinde çalışmaktadır” dedi.

EN UZUN ORTAKLIK

1968 yılından bu yana Türkiye otomotiv sanayisine yön veren Tofaş, 50’nci yılını, İstanbul’da düzenlenen bir davet ile kutladı. Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen geceye John Elkann dışında FCA EMEA (Avrupa, Afrika, Ortadoğu) Başkanı Alfredo Altavilla, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun yanı sıra Koç Topluluğu ve Tofaş’ın üst düzey yöneticileri, Tofaş bayi ve tedarikçileri, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı. John Elkann, davette yaptığı konuşmada, “1960’lı yılların sonlarında, büyükbabam Giovanni Agnelli’nin başkanlığında Fiat, otomotiv alanında güçlü ve güvenilir bir yerel ortak ile güçlerini birleştirerek, Türkiye gibi yeni piyasalara açılma fırsatı arıyordu. O gün Koç Ailesi ile kurulan, üç nesilden fazla bir süreye yayılan bu işbirliği, grubumuzun tarihindeki en uzun soluklu ortaklık olmuştur” dedi. Elkann, Mustafa Koç’u da bu önemli gecede özellikle anmak istediğini belirterek şunları söyledi:

100. YILI DA KUTLARIZ

“Bir iş arkadaşı ve bir dost olarak onu tanımak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Mustafa iş hayatına 24 yaşında Tofaş’ta başladı ve o günden bu yana aramızdaki ortaklığın gelişimine katkıda bulundu. Bugün elde ettiğimiz kazanımlar onun sorumlu, sağlam ve sürdürülebilir şirket inşa etmekteki vizyonunu ve devam eden çabasını da yansıtmaktadır. Bu sağlam ortaklığın gelecekte de iyi bir şekilde devam edeceğine eminim. Ben, bundan sonraki 50 yılı yeni bir başlangıç olarak görüyorum; Tofaş, büyük zorluklarla mücadele edebilecek, kazandığı deneyimi uzun yıllar sürdürecek ve büyümeye devam edecek tüm becerilere sahiptir; 2068 yılında ortaklığımızın 100 yıllık başarısını kutlayacağımıza eminim.”

TÜRKİYE’NİN SANAYİ DEVİ OLDU

KOÇ Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise konuşmasında Tofaş’ın temellerinin kurucuları Vehbi Koç’un ‘Türk insanını otomobil sahibi yapma’ vizyonu ile atıldığını belirterek, “50 sene evvel, Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Agnelli ile başlayan işbirliğimiz, bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş’ı yarattı. Ne mutlu ki, bu akşam Agnelli Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi ve FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann da aramızda bulunuyor. Bu vesileyle, yarım asırdır karşılıklı anlayış ve güvenle devam eden güçlü ortaklığımız için kendilerine şükranlarımı sunarım” diye konuştu. Ömer Koç konuşmasına şöyle devam etti: “Koç Topluluğu’nun lokomotif şirketlerinden biri olan Tofaş, önemli atılımlarla büyümesini ve gelişmesini sürdürdü. Son yıllarda tarihi yatırımlar gerçekleştirdi ve üretim rekorları kırdı. Bugün en kuvvetli dönemini yaşıyor. Koç Holding ve Fiat’ın uzun yıllara dayanan ortaklığıyla pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. Uzun vadeli bakış açımızla, ayrıca Türkiye’ye ve Tofaş’a olan inancımızla yatırımlarımıza devam ettik. Tofaş, FCA’in Avrupa’daki önemli üretim merkezlerinden biri oldu. Hem otomobil hem de ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olarak farklı bir konuma ulaştı. Yarattığı dış ticaret fazlası ve istihdamla ülkemize önemli katma değer sağlayan bir sanayi devine dönüştü.”

KRİZ DÖNEMLERİNİN KURTARICISI

MERHUM Vehbi Koç’un vizyonu ve girişimleriyle, Koç Holding ve Fiat ortaklığında, 1968 yılında temeli atılan Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu. Son iki yılda Türkiye otomotiv sanayisinin üretim rekortmeni olan Tofaş’ın İtalyan Fiat’a da zor dönemlerinde büyük desteği oldu. 2000 yılında Bursa’da üretilen ilk hafif ticari araç modeli Doblo’yla Fiat’ı krizin eşiğinden kurtaran Tofaş, son olarak Türkiye’de geliştirdiği Egea (Tipo) Ailesiyle de Fiat’a Avrupa’da otomobil satışlarına büyük katkı sağladı. Bu başarılar sonucu Tofaş’a yeni küresel görevler vermesi bekleniyor. Bunlardan birinin Bursa’da üretilecek kompakt bir SUV, diğerinin ise elektrikli araç gelişimi olduğu söyleniyor.

MARCHIONNE SAĞLIK SEBEBİYLE KATILAMADI

BU arada Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) 2019 yılında görevini bırakması beklenen efsane CEO’su Sergio Marchionne’nin törene rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı iddia edildi. İtalyan gazetelerinde yer alan bir habere göre merhum Mustafa Koç’un da çok iyi arkadaşı olan Marchionne’nin İsviçre’de omuzundan bir ameliyet geçirdiği bu yüzden hem Tofaş’ın törenine katılamadığı, hem de 25 Temmuz’da FCA Grubu’nun ikinci çeyrek raporunun açıklanacağı toplantıya katılamayacağı iddia edildi.

BAŞARIMIZI KÜRESEL OLARAK SÜRDÜRECEĞİZ

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu da iç pazara satmak üzere üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir şirket haline dönüştüklerini belirterek, “Küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmamız, son yıllarda hayata geçirdiğimiz, Doblo, Fiorino ve Egea projelerinin başarıları ile birleşince Türkiye’de en yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştirmemize yol açtı. En önemlisi ürün ve hizmetlerimizle, dünyada milyonlarca kişinin yaşamlarının bir parçası olduk” dedi. Cengiz Eroldu konuşmasına şöyle devam etti: “Kuşkusuz, başarılar, yalnızca rakamlarla ifade edilemez. Tofaş olarak, yıllardır spordan kültür, sanat ve eğitime kadar uzanan geniş bir yelpazede toplumsal sorumluluk projelerimizle geleceğe de yatırım yapıyoruz. Ama en önemlisi, en iyi bildiğimizi, üretirken öğrendiklerimizi toplumla paylaşıyoruz. Önümüzdeki 50 yılda bizi bekleyen değişimin boyutları bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha büyük olacak. Değişen teknoloji ve dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi unsurlar sadece iş yapış şekillerimizi değil yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini değiştiriyor. 50 yılımızda yakaladığımız sürdürülebilir başarıyı, müşterileri için değer üreten, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları bir ‘küresel şirket’ olarak devam ettirmek.”