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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Elektrikli araçlar İstanbul'da konuşulacak

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Elektrikli araçlar İstanbul'da konuşulacak

Bu yılki ana teması "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği" olan IAEC 2019, 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Alanında uzman yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere "Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı" (IAEC) için Türkiye'ye gelecek.

IAEC açıklamasına göre, dünya çapında ekonomik büyümeyi sağlayan en büyük sektörlerinden birisi olan otomotiv endüstrisi ciddi bir dönüşümden geçiyor. Bu geçiş sürecinde Türkiye, otomotiv ekosisteminde elektrikli araç teknolojilerinin ele alınacağı önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan IAEC, 7-8 Kasım tarihlerinde "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği" ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği'nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) de desteklediği IAEC'de elektrikli araç teknolojilerinin bugünü ve yarınına ilişkin detaylar paylaşılacak.

LİTYUM BATARYA ÜRETİCİSİ CATL YÖNETİCİSİ ROBERT LAİ, ANA KONUŞMACI
Lityum batarya üreticisi CATL şirketinin Kıdemli Yöneticisi Robert Lai'in ana konuşmacı olarak lityum iyon bataryalar üzerine önemli paylaşımlarda bulunacağı IAEC 2019’da, batarya teknolojileri ve yönetim sistemlerinden şarj altyapısı ve şebekesine, otomotiv pazarının dönüşüm sürecinden Türkiye otomotiv sanayisi üzerindeki etkilerine ve tüm araç gruplarında dönüşüm trendlerine kadar birçok konu ele alınacak.

IAEC 2019'da yer alacak konu başlıkları da "Elektrikli Araçlar: Pazar, Politika ve Emisyonlar", "Elektrikli Araç Teknolojileri", "Bataryalar ve Batarya Yönetim Sistemleri", "Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ve Şebekesi", "Elektrikli Araçlar ve Türkiye’de Otomotiv Sanayiine Etkisi", "Başarı Öyküleri" ve "Ticari Araçlarda Elektrifikasyon" olarak belirlendi.

Konferansa katılım, detaylı program ve ulaşım gibi konulara "www.iaec.ist web" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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