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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Elektrikli araçlar için 3 milyar dolarlık altyapı gerekiyor

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Elektrikli araçlar için 3 milyar dolarlık altyapı gerekiyor

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Energy Solutions (ZES) olarak elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Hesaplamalara göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 2030'da 2 milyon 200 bin olacak. Buna göre, elektrik şebekesinin bu kapasite için gerekli şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor." dedi.

 Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 5 yıl önce 30 bin megavat seviyesinde olan batarya kapasitesinin bugün 300 bin megavata yükseldiğini söyledi. 

Batarya kapasitesindeki artışın elektrikli araç satışlarını ciddi bir şekilde etkileyeceğini dile getiren Ak, elektrikli araç üreten yeni fabrikaların devreye girdiğini ve bu kapsamda 2020'nin elektrikli araçlar için bir kırılma yılı olabileceğini kaydetti.
Ak, Türkiye'de de teşvikler değişmezse elektrikli araç sayısının hızlı bir şekilde artabileceğini ifade ederek, "Son dönemde faizlerin düşmesiyle araç satışları yeniden hareketlenebilir. Bu durumun elektrikli araçları da etkileyeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de gelecek 3 yıl içinde 200 bin elektrikli aracın iç pazarda satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022'de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz." diye konuştu.
Ayrıca çok sayıda otomotiv devi şirketin elektrikli modellerinin hızlı bir şekilde Avrupa pazarına çıkmaya başladığını anlatan Ak, "Bu modeller Türkiye pazarına da gelecek. Bunu engelleyemeyiz. Türk halkının dizel araç kullanmaya yönlenmesindeki gibi kırılımın bir benzerini elektrikli araçlarda da yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu çok ani bir geçiş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"EN FAZLA ŞARJ EV VE İŞ YERLERİNDE YAPILIYOR"

Ak, elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj istasyonlarının ve sürelerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Araçların şarj işlemlerinin yüzde 80'inin ev ve iş yerlerinde yapıldığını belirten Ak, buralarda elektrik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ak, Türkiye elektrik şebekesinde elektrikli araçlar için yapılması gereken yatırımları ise şu şekilde özetledi:
"Hesaplamalara göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 2030'da 2 milyon 200 bin olacak. Buna göre, elektrik şebekesinin bu kapasite için gerekli şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Belediyeler, dağıtım şirketleri ve elektrikli araç şarjı pazarındaki firmaların yapması gereken yatırımlar bunlar. Bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını dağıtım şirketlerinin yapacağı yatırımlar oluşturuyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını da bizim de içinde bulunduğumuz şarj istasyonlarına yatırım yapan şirketler koyacak. Bu kapsamda, elektrikli araçlarla ilgili yeni bir tarife veya abonelik türü oluşturulabilir ama bunlar henüz netleşmemiş konular."

"ŞARJ İSTASYONLARININ BAKIMI YENİ BİR SEKTÖR OLUŞTURACAK"

Avrupa'da şu anda 350 kilovatlık hızlı şarj istasyonları kurulduğunu ve bu kapasitedeki bir şarj istasyonunun maliyetinin 300 bin doları bulduğunu ifade eden Ak, bu istasyonlarla şarj süresinin 15 dakikaya kadar inebildiğini kaydetti. Ak, Türkiye'de de hızlı şarj istasyonlarının Avrupa'da olduğu gibi otomotiv şirketleriyle birlikte hayata geçirilebileceğini söyledi.

Şarj istasyonlarının bakım ve yönetiminin de yeni bir sektör oluşturacağını belirten Ak, "Türkiye'de şarj istasyonu pazarında bizimle birlikte 3 firma var. ZES olarak şu anki pazar payının yüzde 35'i bizde. Mümkün olduğunca pazar payımızı korumaya çalışacağız. Burada şarj istasyonlarının bakım ve yönetim kısmı çok önemli. Biz, işin bu tarafında da olabiliriz. Bizim şu an önceliğimiz alışveriş merkezleri ve havalimanları. Ayrıca, otoyollarda henüz kimse olmadığı için onları da doldurmak istiyoruz ama asıl hedefimiz ev ve iş yerleri diyebilirim."

Ak, Vestel'in gelecek dönemde hızlı şarj istasyonları üretmeye başlayacağını anımsatarak, bu istasyonlarla komşu ülkeler veya Avrupa'da yatırım yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

İSTASYON SAYISINI 100'E ÇIKARDI

Zorlu Enerji'nin ZES markasıyla devreye aldığı şarj istasyonları şu anda Türkiye'nin 24 şehrinde hizmet veriyor. Toplamda 100 şarj istasyonuyla özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde kesintisiz elektrikli araçlı ulaşım sağlayan ZES şarj istasyonlarının sayısının uzun vadede bine ulaşması hedefleniyor. 

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