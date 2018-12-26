Elektrik ve suya 'dijital' abonelik dönemi
E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması başarıya ulaştı. Su ve elektrik abonelikleri internete taşınıyor.
TÜRKİYE’de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
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