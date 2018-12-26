Elektrik ve gaza yüzde 10 indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son Meclis grup toplantısında yeni yıl müjdelerini açıkladı. Öncelikle doğalgaz ve elektrikte 1 Ocak’tan itibaren yüzde 10 indirim yapılacağını söyleyen Erdoğan, bölgesel istihdam teşvikinin 1 yıl uzatıldığını ayrıca yeni giren asgari ücretlinin vergisini ve primini devletin karşılayacağını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yılın son Meclis grup toplantısında yeni yılda elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim müjdesi verdi. Erdoğan, “Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz” dedi.
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
Erdoğan iş dünyasında da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçirdiklerini belirtti, işte destekler:
- Bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatıldı. Halen 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.
- 2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 2019’da 12 ay boyunca verilecek. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacak.
- Sigorta prim teşviki uygulaması da gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 5 puan olarak uygulanacak.
- 2019 ve 2020’de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.
- Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresi 12 aydan 18’e çıkarıldı.
- İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 boyunca; araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.
İŞSİZLİKTE TEK HANE
Geçen 16 yılda ekonominin temelini sağlamlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, ağustostaki saldırının böylesine güçlü bir altyapıyla karşılanmamış olsa çok başka sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Erdoğan, “Nitekim hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Ağustos ayı sonuna kıyasla döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. Tahvil faizleri 360 baz puan geriledi. Risk primlerimiz de 200 puan iyileşme sağlandı. İş gücüne katılım oranımız yüzde 53.4 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı. İşsizlik oranımızı, 2019’da yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi planladık ve bunu başaracağız” dedi.
DÜNYADA 12’NCİ
Erdoğan gelecek yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12’nciliğe çıkılacağını vurgulayarak, “Satın alma paritesi, döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ve toplumların gerçek ekonomik güçlerini gösterme bakımından oldukça anlamlı bir ölçüdür.
Biz artık özellikle G20 toplantılarına girerken, bir taraftan dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olarak giderken, bir diğer taraftan da satın alma paritesine baktığımızda 12’nci ekonomi olarak gitmemizin ne denli önemli olduğunu varın
düşünün” dedi.
6 AÇILDIYSA 1 KAPANDI
MUHALEFETİN “esnaf kepenklerini kapatıyor, çiftçi tarlalarını satıyor” iddiasına ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: “TOBB’a sor, TİM’e sor, oralardan bir araştır, ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar da kapandı? Ben söyleyeyim sana, 6’da bir. 6 açıldıysa bir kapandı. Bu rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi ile DEİK toplantısında bunları açık açık anlattım.”
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