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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.07.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Elektrik ve doğalgaza zam

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Elektrik ve doğalgaza zam

Botaş’ın dün elektrik üretim amaçlı doğalgaz satış fiyatını yüzde 49.5 artırmasının ardından doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam geldi.

Elektriğe zam, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatı meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 artırıldı. Karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9.57 artış ile 29.578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9.26 arttı, 24.479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30.816 kuruşa yükseldi.

HAM PETROL VE KUR ETKİSİ
Fiyat artırımına ilişkin Botaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak kuruluşumuzun doğalgaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında yüzde 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık yüzde 63’lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğalgaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, 01 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere, konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğalgaz kullanan müşterilerimizin doğal gaz satış fiyatı yüzde 9 oranında artırılarak  0,832340 TL/Sm³, yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı yüzde 14 oranında artırılarak 1,000464 TL/Sm³.

Botaş açıklamasında ayrıca doğalgazdan  elektrik üretimi amaçlı  yapan ilgili taraflarla görüşüldüğü belirtilerek “Karşılıklı varılan mutabakatla elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı 270 US Dolar/ Bin Sm³ olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır” denildi.

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