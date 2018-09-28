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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.09.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Elektrik ve doğalgaz fiyat istatistikleri yayınlandı

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Elektrik ve doğalgaz fiyat istatistikleri yayınlandı

Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 45 kuruş, 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113,9 kuruş ödendi. Söz konusu dönemde sanayide 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 30,2 kuruş, 1 metreküp doğalgaz için ise ortalama 104,2 kuruş ödeme yapıldı.

Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 45 kuruş, 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113,9 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyat istatistiklerini açıkladı.  Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 45 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler bu yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 45,4 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 44,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 30,2 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 34,9 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 26,6 kuruş ödeme yaptı.

DOĞALGAZ FİYATLARI

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113,9 kuruş ödendi. Konutlarda 1 metreküp doğalgaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 115,1 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 113,7 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 112,8 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğalgaz tüketimine söz konusu dönemde ortalama 104,2 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğalgaz için ortalama 114,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 102,5 kuruş ödedi.

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