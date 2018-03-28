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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

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Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde ortalama 41,2 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci yarı (Temmuz-Aralık) ‘Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları’ verisini açıkladı. Buna göre konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2017 yılı ikinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan  bin kWh’in altında ortalama 41,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 40,8 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 26,3 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı ikinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh  elektrik  için  ortalama 31,1 kuruş, en büyük tüketim aralığı  olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 23,3 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 112,2 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2017 yılı ikinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 113,5 kuruş, 522 - 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 111,5 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 111,7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 90,6 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı ikinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 88,2 kuruş ödedi.

 

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