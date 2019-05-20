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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü

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Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü

Elektrik üretimde doğal gazın payı bu yılın ilk dört ayında yüzde 17,2'ye geriledi. Bu azalışta hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim artışı etkili oldu.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik adımlar, üretimde ithal kaynakların payını azaltarak cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda özellikle doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı giderek azalıyor. 

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de bu yıl ocak-nisan döneminde toplam elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 94 milyar 837 milyon 312 bin kilovatsaat oldu. 

Söz konusu dönemde elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 34,2 ile hidroelektrik santrallerinin oldu. Hidroelektrik santrallerinden bu dönemde 32 milyar 483 milyon 396 kilovatsaat elektrik üretildi. 

Üretimde ithal kömürün payı yüzde 19, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 16 oldu. İthal kömür santrallerinin üretimdeki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü. 

Öte yandan, 2019'un ilk dört ayında elektrik üretiminde en dramatik düşüş doğal gaz santrallerinde gözlendi. 

Bu dönemde doğal gaz santrallerinden 16 milyar 340 milyon 358 bin kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam üretimde doğal gazın payı yüzde 17,2'ye düştü. Geçen yıl ocak-nisan döneminde bu oran yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçmişti. 

Doğal gazı, yüzde 8 ile rüzgar enerjisi, yüzde 3 ile jeotermal enerji izledi. Üretimin kalan yüzde 2,6'lık kısmı ise güneş, biyokütle, asfaltit gibi çeşitli kaynaklardan sağlandı. 

Öte yandan, üretimde doğal gazın payının azalması, gaz santrallerin gelirlerinde önemli düşüşe yol açıyor. Söz konusu santraller, belli bir seviyenin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştiremediği için yeterince gelir getirmiyor. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle santraller kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor. 

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