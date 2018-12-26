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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Elektrik üretimi ekimde azaldı

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Elektrik üretimi ekimde azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate indi. Söz konusu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 3,4 artarak 43 milyon 647 bine ulaştı.

TÜRKİYE'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34,7'si doğal gaz, yüzde 24,9'u ithal kömür, yüzde 14,2'si linyit, yüzde 7,5'i barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.     

Ekimde elektrik üretimi ithal kömür santrallerinde yüzde 25,5, jeotermal santrallerinde yüzde 18,4, linyit santrallerinde yüzde 14,5 ve rüzgar santrallerinde yüzde 12,4 arttı. Aynı dönemde, taş kömürü santrallerinde yüzde 24,7 ve doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 22,7 azaldı.     

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalışla 23 milyon 99 bin megavatsaate düştü.     

ABONE SAYISI ARTTI

Ekimde elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 43 milyon 647 bine ulaştı.     

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 6,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 1,2 arttı.     

Ekimde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 18 milyon 804 bin megavatsaate ulaştı.     

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,4'ü sanayi, yüzde 28,8'i ticarethane ve yüzde 22'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 3,4'ü tarımsal sulama ve yüzde 2,4'ü de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.     

KURULU GÜÇTE YÜZDE 4,5 ARTIŞ

Ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 82 bin 960 megavat oldu.     

Kurulu gücün yüzde 31'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sı da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

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