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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Elektrik üretim sektöründen "finansal sürdürülebilirlik" vurgusu

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Elektrik üretim sektöründen "finansal sürdürülebilirlik" vurgusu

Elektrik üretim sektörü, Türkiye'de finansal sürdürülebilirlik sorununun aşılması ve yatırımların devamı için öngörülebilirliğin artırılmasını bekliyor.

Elektrik Üreticileri Derneğinden (EÜD) yapılan açıklamaya göre, derneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geçen hafta gerçekleştirdiği Elektrik Üretim Sektör Toplantısı'na, bakan yardımcıları Abdullah Tancan ve Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra kamu ve özel sektörün üst düzey yetkilileri katıldı.

Elektrik üretim sektöründeki sorun ve çözümlerin tartışıldığı toplantının ana gündemini, EÜD tarafından hazırlanan "Elektrik Üretim Sektöründe Kaynak Bazında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Araştırması" oluşturdu.

EÜD Başkanı Cem Aşık, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde ilk defa bu formatta bir toplantı yapıldığını belirterek "Tamamen somut konular üzerine kurulan ve kamunun karar alıcı üst düzey yöneticileriyle özel sektörü buluşturan toplantımızın sonuç odaklı olması için çalıştık. Alınan kararların takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. 

Toplantıda gündeme gelen konuların çözümü için sektördeki finansal sürdürülebilirlik sorununun aşılması gerektiğinin altını çizen Aşık, "Öngörülebilirlik de aynı şekilde artırılmalı. Orta ve uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanması ve yabancı yatırımcı ilgisinin bozulmaması için finansal sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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