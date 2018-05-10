Elektrik tÃ¼ketiminde artÄ±ÅŸ

TÃ¼rkiye'nin elektrik tÃ¼ketimi nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 3,8 artarak 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de geÃ§en ay gÃ¼nlÃ¼k bazda en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketimi 795 milyon 780 bin kilovatsaatle 27 Nisan'da, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tÃ¼ketim ise 664 milyon 410 bin kilovatsaatle 22 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸti.Â Â Â Â

Nisanda elektrik tÃ¼ketimi geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 3,8 artÄ±ÅŸla 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaate yÃ¼kselirken, elektrik Ã¼retimi ise yÃ¼zde 2,4 artÄ±ÅŸla 22 milyar 624 milyon 86 bin kilovatsaat oldu.Â Â Â Â

Elektrik Ã¼retiminin yÃ¼zde 28,5'i doÄŸalgaz santrallerinden, yÃ¼zde 16,8'i ithal kÃ¶mÃ¼r ve yÃ¼zde 17,6'sÄ± yerli kÃ¶mÃ¼r santrallerinden karÅŸÄ±landÄ±. Ãœretimde hidroelektrik santrallerin payÄ± yÃ¼zde 28'i bulurken, rÃ¼zgar enerjisinin payÄ± yÃ¼zde 5,1 olarak belirlendi. Kalan yÃ¼zde 4'lÃ¼k kÄ±sÄ±m ise jeotermal, gÃ¼neÅŸ, fuel-oil ve biyokÃ¼tle kaynaklarÄ±ndan saÄŸlandÄ±.Â Â Â Â

ELEKTRÄ°K Ä°THALATI YÃœZDE 48,8 ARTTIÂ Â Â Â

TÃ¼rkiye'nin elektrik ithalatÄ± nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 48,8 artarak 232 milyon 735 bin kilovatsaat oldu. GeÃ§en yÄ±l nisanda 156 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmiÅŸti.Â Â Â Â

GeÃ§en ay elektrik ihracatÄ± ise yÃ¼zde 76,8 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 70 milyon 989 bin kilovatsaate geriledi. 2017 nisanda 305 milyon 355 bin kilovatsaat elektrik ihracatÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â

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