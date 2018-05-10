Elektrik tÃ¼ketiminde artÄ±ÅŸ

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
10.05.2018 - 11:29, Son GÃ¼ncelleme:

Elektrik tüketiminde artÄ±ÅŸ

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Elektrik tüketiminde artÄ±ÅŸ

TÃ¼rkiye'nin elektrik tÃ¼ketimi nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 3,8 artarak 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaate yÃ¼kseldi. GeÃ§en ay gÃ¼nlÃ¼k bazda en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketimi 795 milyon 780 bin kilovatsaatle 27 Nisan'da, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tÃ¼ketim ise 664 milyon 410 bin kilovatsaatle 22 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¼rkiye'nin elektrik tÃ¼ketimi nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 3,8 artarak 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de geÃ§en ay gÃ¼nlÃ¼k bazda en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketimi 795 milyon 780 bin kilovatsaatle 27 Nisan'da, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tÃ¼ketim ise 664 milyon 410 bin kilovatsaatle 22 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸti.Â  Â  Â Â 

Nisanda elektrik tÃ¼ketimi geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 3,8 artÄ±ÅŸla 22 milyar 785 milyon 833 bin kilovatsaate yÃ¼kselirken, elektrik Ã¼retimi ise yÃ¼zde 2,4 artÄ±ÅŸla 22 milyar 624 milyon 86 bin kilovatsaat oldu.Â  Â  Â Â 

Elektrik Ã¼retiminin yÃ¼zde 28,5'i doÄŸalgaz santrallerinden, yÃ¼zde 16,8'i ithal kÃ¶mÃ¼r ve yÃ¼zde 17,6'sÄ± yerli kÃ¶mÃ¼r santrallerinden karÅŸÄ±landÄ±. Ãœretimde hidroelektrik santrallerin payÄ± yÃ¼zde 28'i bulurken, rÃ¼zgar enerjisinin payÄ± yÃ¼zde 5,1 olarak belirlendi. Kalan yÃ¼zde 4'lÃ¼k kÄ±sÄ±m ise jeotermal, gÃ¼neÅŸ, fuel-oil ve biyokÃ¼tle kaynaklarÄ±ndan saÄŸlandÄ±.Â  Â  Â Â 

ELEKTRÄ°K Ä°THALATI YÃœZDE 48,8 ARTTIÂ  Â  Â Â

TÃ¼rkiye'nin elektrik ithalatÄ± nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 48,8 artarak 232 milyon 735 bin kilovatsaat oldu. GeÃ§en yÄ±l nisanda 156 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmiÅŸti.Â  Â  Â Â 

GeÃ§en ay elektrik ihracatÄ± ise yÃ¼zde 76,8 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 70 milyon 989 bin kilovatsaate geriledi. 2017 nisanda 305 milyon 355 bin kilovatsaat elektrik ihracatÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â  Â  Â Â 

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