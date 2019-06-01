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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi mayısta arttı

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Elektrik tüketimi mayısta arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükseldi.

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 843 milyon 841 bin kilovatsaatle 30 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 648 milyon 859 bin kilovatsaatle 5 Mayıs'ta gerçekleşti.

Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 3,19 artışla 23 milyar 776 milyon 116 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 12,32'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 12,26'sı ithal kömür ve yüzde 16,96'sı yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 48,75'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,85 oldu. Kalan yüzde 4,86'lık kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 144 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,64 azalarak, 136 milyon 683 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl mayısta 288 milyon 626 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Mayısta elektrik ihracatı da yüzde 144,12 artarak 327 milyon 360 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Mayıs'ta 134 milyon 95 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, nisan sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 680 megavata ulaştı. 

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