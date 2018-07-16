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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi haziranda arttı

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Elektrik tüketimi haziranda arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,14 artarak 23 milyar 5 milyon 314 bin kilovatsaat oldu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 874 milyon 643 bin kilovatsaatle 28 Haziran'da, en düşük tüketim ise 543 milyon 908 bin kilovatsaatle 16 Haziran'da gerçekleşti. 

Haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,14 artışla 23 milyar 5 milyon 314 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 3,17 artışla 23 milyar 67 milyon 248 bin kilovatsaat oldu. 

Elektrik üretiminin yüzde 26,83'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,52'si ithal kömür ve yüzde 17,72'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 24,53'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,41 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,99'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı. 

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 14 ARTTI 

Türkiye'nin elektrik ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,24 artışla 228 milyon 300 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl haziranda 199 milyon 838 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. 

Geçen ay elektrik ihracatı da yüzde 14,81 artışla 290 milyon 234 bin kilovatsaate yükseldi. 2017 haziranda 252 milyon 789 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı. 

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