Elektrik tüketimi eylülde arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriElektrik tüketimi eylülde arttı
GeriEkonomi Elektrik tüketimi eylülde arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi eylülde arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik tüketimi eylülde arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 317 bin kilovatsaatle 4 Eylül'de, en düşük tüketim ise 657 milyon 400 bin kilovatsaatle 30 Eylül'de gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,69 artarak 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 317 bin kilovatsaatle 4 Eylül'de, en düşük tüketim ise 657 milyon 400 bin kilovatsaatle 30 Eylül'de gerçekleşti.

Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 1,87 artarak 24 milyar 235 milyon 593 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 36,03'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,66'sı ithal kömür ve yüzde 16,50'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,10'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 7 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,71'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 21 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,46 azalarak 204 milyon 569 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl eylülde 260 milyon 497 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 5,93 azalışla 227 milyon 810 bin kilovatsaate geriledi. Eylül 2017'de 242 milyon 190 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Bu arada, 26 Eylül'de rüzgardan elektrik üretiminde 130 milyon 770 bin kilovatsaatle günlük bazda tüm zamanların rekoru kırılırken, aynı gün Türkiye'de rüzgarın toplam üretimdeki payı yüzde 16,8'i buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 294,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Aynı dönemde, elektrik üretiminin yüzde 37 'si doğalgazdan, yüzde 33'ü kömürden, yüzde 20'si hidrolik enerjiden, yüzde 6'sı rüzgardan, yüzde 2'si jeotermal enerjiden ve yüzde 2’si diğer kaynaklardan elde edildi.  Bu yılın ilk yarısı itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücü ise 87 bin 139 megavata ulaştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ticaret Bakanlığı'ndan "Yerli Üretim" açıklaması

Son durumu havadan görüntülendi! O mesafe 80 dakika kısalacak

Dolar fiyatları ne durumda? Son dakika dolar euro kuru

Bakan açıkladı: Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı