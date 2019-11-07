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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi ekimde arttı

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Elektrik tüketimi ekimde arttı

Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 785 milyon 728 bin kilovatsaatle 3 Ekim'de, en düşük tüketim ise 641 milyon 374 bin kilovatsaatle 20 Ekim'de gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 22 milyar 890 milyon 236 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 785 milyon 728 bin kilovatsaatle 3 Ekim'de, en düşük tüketim ise 641 milyon 374 bin kilovatsaatle 20 Ekim'de gerçekleşti.

Ekimde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 22 milyar 890 milyon 236 bin kilovatsaate çıkarken, elektrik üretimi de yüzde 0,62 artışla 23 milyar 23 milyon 447 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik üretiminin yüzde 22,19'u hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,41'i ithal kömür ve yüzde 20,79'u doğal gaz santrallerinden karşılandı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 20,40'ı bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,46 oldu. Kalan yüzde 4,75'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 13 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,84 azalarak, 126 milyon 965 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ekimde 147 milyon 361 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Ekimde elektrik ihracatı da yüzde 28,14 azalarak 260 milyon 177 bin kilovatsaate düştü. Ekim 2018'de 362 milyon 52 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Öte yandan, eylül sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 720 megavata ulaştı.

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