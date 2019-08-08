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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi azaldı

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Elektrik tüketimi azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaate düştü.

Türkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 963 milyon 688 bin kilovatsaatle 31 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 743 milyon 700 bin kilovatsaatle 14 Temmuz'da gerçekleşti.

Temmuzda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 3,1 azalışla 27 milyar 397 milyon 353 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 27,85'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,92'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 21,25'i ithal kömür ve yüzde 18,35'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 7,1 olurken, kalan yüzde 3,53'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 39 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,8 azalarak, 164 milyon 110 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl temmuzda 272 milyon 677 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Temmuzda elektrik ihracatı ise yüzde 40,5 azalarak 180 milyon 689 bin kilovatsaate düştü. Geçen yıl temmuzda 303 milyon 884 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, geçen ay itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 420 megavata ulaştı. Temmuzda Artvin'de 10,5 megavatlık iki hidroelektrik ünitesi, Van'da 9,9 megavatlık güneş enerjisi santrali, İzmir'de 12 megavatlık iki rüzgar enerjisi ünitesi, Kayseri'de de 2 ve 1,5 megavat olmak üzere iki ayrı biyokütle tesisi devreye alındı.

Böylece, geçen ay elektrik üretiminde devreye alınan toplam ilave kapasite yaklaşık 36 megavat oldu. 

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