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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi ağustosta azaldı

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Elektrik tüketimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,81 azalarak 26 milyar 420 milyon 591 bin kilovatsaate geriledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 968 milyon 48 bin kilovatsaatle 1 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 632 milyon 688 bin kilovatsaatle 11 Ağustos'ta gerçekleşti. 

Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,81 azalarak 26 milyar 420 milyon 591 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yaklaşık yüzde 1 azalışla 26 milyar 403 milyon 339 bin kilovatsaate geriledi. 

Elektrik üretiminin yüzde 26,32'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,78'i ithal kömür ve yüzde 19,89'u doğal gaz santrallerinden karşılandı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 18,40'ı bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 10 oldu. Kalan yüzde 3,61'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı. 

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 16 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı da ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,98 azalarak, 193 milyon 118 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ağustosta 229 milyon 858 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. 

Ağustosta elektrik ihracatı ise yüzde 36,84 azalarak 175 milyon 865 bin kilovatsaate düştü. Ağustos 2018'de 278 milyon 432 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı. 

Öte yandan, temmuz sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 449 megavata ulaştı. 

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