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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

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Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için sunulması gereken bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden sunacak.

EPDK'nin "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için, kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunmak suretiyle, bu yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde EPDK'ye başvuracak.

Ön lisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için başvuruda bulunacak tüzel kişi, kurum nezdinde elektronik başvuru yapacak yetkilinin bilgilerini EPDK'ye yazılı olarak sunacak. Ana hizmet birimi EPDK'ye bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlayacak.

YEKA başvuruları

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için yapılacak ön lisans başvuruları ise YEKA yönetmeliğinde 45 gün olarak belirlenen süre içerisinde EPDK'ye yapılacak. Başvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, ilgili belgelerin EPDK'ye sunulduğu tarihi izleyen 20 iş günü içerisinde tamamlanacak.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurudaki eksikliklerin, ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenecek ve söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılacak.

Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ise başvuru tarihi itibarıyla veya eksikliklerin giderildiğini gösterir belgelerin EPDK'ye sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, ön lisans ve lisans tadil başvuruları, ön lisans ve lisans sonlandırma talepleri gibi diğer işlemler de yeniden düzenlendi. 

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