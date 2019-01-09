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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde değişiklik

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Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde değişiklik

Elektrik piyasasında yeterli kurulu güçle arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan kapasite mekanizması dahilinde çalışan elektrik üretim santrallerinin alacakları kapasite ödemeleri, birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçleri dikkate alınarak hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kapasite mekanizması dahilindeki üretim tesislerine yapılan kapasite ödemelerinin, birim sabit ve değişken maliyet bileşenleri ile nihai piyasa takas fiyatı parametrelerinden hareketle hesaplanması uygulamasına son verildi. Söz konusu ödemeler, santrallerin yalnızca birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenecek.

Değişiklikle, yerli kaynaklara dayalı olmayan santrallerin kapasite mekanizmasına girişleri için gerekli en yüksek santral yaşı sınırı ise 10 yıldan 13 yıla çıkarıldı. Lisansında yer alan, mevcut ve işletmede olan, geçici kabul tarihi en eski ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller kapasite mekanizmasında yer alamayacak.

YERLİ DOĞAL GAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNE DESTEK

İthal kömür kullanarak elektrik üreten santrallerin üretimlerinde kullandıkları yerli kömür oranında kapasite mekanizmasından ödeme alması uygulamasına doğal gaz santralleri de dahil edildi.

Böylece ithal ve yerli doğal gazı birlikte kullanarak üretim yapan santraller de oransal olarak yerli doğal gazdan yaptıkları üretimlerine karşılık gelen kurulu güçleri bakımından, bazı kapasite mekanizmasına katılım şartlarını taşımasalar bile ödeme almak üzere mekanizmaya katılabilecekler.

Öte yandan, bir takvim yılı için kapasite ödemelerine esas belirlenecek bütçenin fatura dönemlerine pay edilmesi uygulamasına devam edilecek ancak belirlenen bütçenin ilgili fatura döneminde dağıtılması esas olacak.

Böylece, mekanizma dahilinde bir fatura döneminde yapılan kapasite ödemelerinin bütçenin altında kalması durumunda artan kısmın bir sonraki fatura dönemine aktarılması uygulamasına son verilecek.

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