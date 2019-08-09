Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriElektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklik
GeriEkonomi Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklik

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve satış miktarları, "Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem" uyarınca hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Buna göre, Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem, piyasa işletmecisi tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanacak. Karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili anlaşma bildirimleri yöntem kapsamında iptal edilecek.

İthalat ve ihracata ilişkin uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimleri, sistem işletmecisi ve ilgili piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine ayrı ayrı yapacakları mutabık kalınmış ikili anlaşma bildirimlerini içeren değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenecek. Dengeleme güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu olacak şekilde, ilgili dengeleme birimine ait teknik olarak gerçekleştirilebilecek tüm kapasitenin teklif edilmesi esas olacak.

Öte yandan EPDK'nin, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir günün aynı ya da farklı teklif zaman aralıklarında birden fazla blok teklif sunabilecek.

Piyasa katılımcılarına piyasa yönetim sistemi aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilecek ancak bu şekilde tanımlanacak olan blok tekliflerin en az 3 saatlik bir zaman dilimini kapsaması esas alınacak. Ayrıca katılımcılar günde toplam en fazla 50 adet blok teklif verebilecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı
Törenle karşılandı... THY'nin "rüya uçağı" ABD'de
Lolipop kavgası mahkemede bitti
Kara kuvvetleri en güçlü ülkeler hangileri? Türkiye'den büyük başarı... Bakın kaçıncı sırada