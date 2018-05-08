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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

Elektrik kesintilerini azaltmak için iş birliği

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Elektrik kesintilerini azaltmak için iş birliği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Enerjisa iş birliğiyle elektrik kesintilerini azaltmayı hedefleyen "Entegre Bakım Yönetimi Projesi" hayata geçirilecek.

Enerjisa’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de ilk defa uygulanacak projeyle, hızla büyüyen elektrik şebekesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve müşterilerin memnuniyetinin arttırılmasının hedeflendiği vurgulandı. 

"Entegre Bakım Yönetimi Projesi" çerçevesinde, şebeke arızalarının önlenmesi için elektrik kesintisi gerektiren bakım faaliyetlerinin TEİAŞ ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nce birlikte planlanacağı belirtilen açıklamada, bu sayede iki kurumun yatırım ve altyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle oluşan kesinti sayılarının aynı planlama sayesinde azaltılacağı kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay , "Entegre Bakım Yönetimi çerçevesinde Enerjisa Dağıtım Şirketleriyle yapmış olduğumuz iş birliğini model olarak geliştirip diğer dağıtım şirketleriyle de koordine ederek, müşterilerin kesintilerden en az oranda etkilenmeleri için bakım faaliyetlerini daha planlı hale getiriyoruz." ifadesini kullandı. 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar da kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje sayesinde, planlı kesintilerden kaynaklı yaşanan toplam kesinti süresini yüzde 25 azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Buradan elde edeceğimiz başarılı sonuçların diğer elektrik dağıtım bölgelerine de örnek olarak uygulamaya alınacağına inanıyoruz. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin faaliyet gösterdiği Ankara’da gerçekleştireceğimiz pilot uygulamadan sonra, diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ta da bu projeyi uygulamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Ankara’da pilot uygulama olarak başlatılacak projenin, daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. 

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