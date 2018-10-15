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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 07:01, Son Güncelleme:

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

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Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Toplam 8.5 milyon aboneyi ilgilendiren elektrik faturalarında Avrupa İstatistik Kurumu'nun "enerji-dağıtım bedeli, vergi ve fonlar" olmak üzere üçlü sınıflandırmaya geçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulanan bedellerin basitleştirilmesinin faturaların daha iyi anlaşılmasına, tedarikçilerin sözleşmelerini daha kolay karşılaştırmasına katkı sunduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, faturalarda yeni sistemdeki enerji, dağıtım, vergi-fonlar şeklindeki üçlü sınıflandırmanın Eurostats sınıflandırması ile benzer şekilde olduğunu bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik faturalarında yaptığı düzenlemeler Meclis gündemine taşındı.

Sabah’ın haberine göre; Tüketiciye gönderilen faturalarda yer alan dağıtım bedelinin enerji bedelinin yüzde 50'sinden fazla olduğu yönündeki eleştirilere Enerji Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi. Dönmez, iletim, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelinden oluşan maliyetin faturada "dağıtım bedeli" adı alında, enerji ve perakende satış hizmet bedelinden oluşan maliyetlerin de "enerji bedeli" olarak tek bir kalem olarak gösterildiğini belirtti.

ZORUNLU BİR BEDEL

Bakan Dönmez, "İlgili mevzuatta dağıtım bedelinin hangi bileşenleri içerdiği tek tek sayılıyor. Enerji bedeli, dağıtım bedeli ile vergi ve fonlar şeklinde yapılan üçlü sınıflandırma Avrupa İstatistik Kurumu sınıflandırmasına benzer nitelik taşıyor" diye konuştu.

GÜNCELLENEREK ÖDENİYOR

Bakan Dönmez, ev değiştirenlerin elektrik aboneliği için 100-150 lira bedel ödemelerine yönelik eleştirilere de, "Bu bedel abonelik sonunda tüketiciye güncellenmek suretiyle geri veriliyor" dedi.

TAKSİT İMKÂNI VAR

Hükümet, geçen yıl elektrik abonelerinin fatura yükünü hafifletmek için 82 lirayı aşan faturalarda kredi kartına iki taksit imkânı getirmişti. EPDK dağıtım şirketlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, ikili anlaşma, aktif elektrik enerjisi, kurul onaylı ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonlardan oluşuyor.

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