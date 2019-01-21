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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak 

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Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanacağını bildirdi.

BAKAN Dönmez, yaptığı açıklamada, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında destekten 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak. Hayırlı olsun."

Bakan Dönmez, çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak." dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini dile getiren Dönmez, geçen yıl 55 ana eylem planı belirlediklerini bildirdi.  Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin birçok kamu kurumu, özel sektör ve vatandaşı doğrudan ve dolaylı ilgilendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Çocuklarımıza bile enerjiyi verimli kullanmaları konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Geçen yıl ilkini yapıp okullarda dağıttığımız 'Ali'nin Enerji Serüveni' adlı kitapçığı yarıyıl karneleriyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerimize dağıttık.

Enerji verimliliği konusunda 7'den 70'e bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Evde, iş yerlerimizde alınacak birçok tedbir var. Kamu kurumları olarak bizlerin de kurumlarımızda yalıtım başta olmak üzere atacakları adımlar var. Her alanda bir çalışmamız var. Öngörümüz, önümüzdeki 10 yıl içinde kamu-özel yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yaparsak, takip eden 10 yılda da bunun üç katına kadar kısmını, yani 10 milyar koyup 30 milyar kazanma gibi bir hedefimiz var. Aslında potansiyelimiz bu alanda fazla. Herkesi, enerjisini, kaynaklarını verimli kullanmaya davet ediyorum."

Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak

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