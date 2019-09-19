Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriElektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor
GeriEkonomi Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.09.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yılın ilk 6 ayında 124 bin 981 elektrik tüketicisi usulsüz kullanımını sonlandırarak aboneliği kendi üzerine aldı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bu yılın ilk 6 ayında 124 bin 981 elektrik tüketicisi usulsüz kullanımını sonlandırarak aboneliği kendi üzerine aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulun Enerjisi Raporu"nun 2019'un ilk yarı sonuçları, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Rapora göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre taşınmalar yüzde 1,4 artarak 275 bin 901 oldu. Bu dönemde, Esenyurt 33 bin 244 taşınma hareketiyle ilk sırada yer alırken, Küçükçekmece'de 22 bin 712 ve Fatih'te 18 bin 81 taşınma gözlendi. En az taşınma ise 3 bin 671 ile Çatalca ilçesinde görüldü.

Bu yılın ilk yarısında yeni gayrimenkule geçiş sayısı yüzde 36,7 azalarak 44 bin 600'e geriledi. Diğer yandan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda asıl hareketlilik ikinci el gayrimenkulde yaşandı. Söz konusu dönemde ikinci el gayrimenkuldeki taşınma sayısı yüzde 14,7 artışla 231 bin 301'e ulaştı. Böylece, 2019'un ilk yarısındaki taşınma hareketliliğinin yüzde 84'ü ikinci el gayrimenkulde görüldü.

İkinci el gayrimenkule geçişteki en büyük etken, kullanıcıların usulsüz kullanımdan vazgeçerek aboneliklerini kendi üzerlerine almaları oldu. Bu yıl ocak-haziran döneminde Avrupa Yakası'nda 124 bin 981 elektrik kullanıcısı bilgilerini güncelleyerek usulsüz aboneliğini sonlandırdı.

Avrupa Yakası'nda en yüksek usulsüz kullanımın gerçekleştiği ilçe 58 bin elektrik tüketicisiyle Fatih olurken, yine bilgilerini güncelleyerek usulsüz kullanımı sonlandıran abonelerin en fazla olduğu ilçe de Fatih oldu. Fatih'te, bu yılın ilk yarısında 14 bin 600 elektrik tüketicisi usulsüz elektrik kullanımını sonlandırdı.

Usulsüz elektrik kullanımında Fatih'i 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 elektrik kullanıcısıyla Bağcılar izlerken, en az usulsüz kullanım Çatalca'da kayıtlara geçti. Öte yandan, Avrupa Yakası'nda 400 bine yakın tüketici elektrik aboneliği kendi üzerinde olmadığı için usulsüz kullanıma devam ediyor.

İSTANBUL'UN EN GENCİ ESENYURT

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda bu yıl ilk defa ilçelerdeki taşınma hareketliliği abonelerin yaş gruplarına göre incelendi. Buna göre, Avrupa Yakası'nın elektrik aboneliği bakımından en genç ilçesi 0-29 yaş aralığındaki 41 bin 681 abonesiyle Esenyurt oldu. Toplam abone sayısına oranlandığında ise genç abonelerin en yoğun bulunduğu ikinci ilçe ise Şişli oldu.

Avrupa Yakası'nda Bakırköy 60 yaş ve üzeri abonelerin en fazla yaşadığı il olurken, bu ilçeyi Sarıyer ve Bayrampaşa takip etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİNDE BULUNAN ABONE SAYISI DÜŞTÜ

Bu yılın ilk yarısında Avrupa Yakası'nda kentsel dönüşüm talebinde bulunan abonelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 9 bin 217 oldu. Kentsel dönüşüm kapsamında en fazla tahliye talebi Küçükçekmece ve Kağıthane'den geldi.  Ayrıca, 2019'un ilk yarısında 30 bin 299 yabancı, elektrik aboneliği için başvurdu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 23 bin 359 seviyesinde gerçekleşmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Bakan duyurdu: 20 Eylül saat 18.00'de başlıyor
TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı
Son dakika... Fitch'ten Türkiye açıklaması
Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor