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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.07.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

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Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Yarından itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı. BOTAŞ ise yaptığı açıklamayla doğalgaza konutlarda ve küçük ile orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

DOĞALGAZ'A ZAM

BOTAŞ, doğalgaza konutlarda ve küçük ile orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık %10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında % 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık % 63’lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Buna göre, 01 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

- Konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerimizin doğal gaz satış fiyatı % 9 oranında artırılarak  0,832340 TL/Sm³ ,

- Yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3’ ün üstünde olan proses amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı % 14 oranında artırılarak 1,000464 TL/Sm³,

- İlgili taraflarla görüşülerek karşılıklı varılan mutabakatla Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı 270 US Dolar/ Bin Sm³ olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır.

Malumlarınız olduğu üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Milli Enerji Politikamız çerçevesinde ülkemizde son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmektedir. BOTAŞ olarak biz de bu politika çerçevesinde doğal gaz ithalatında ve satışında gerekli hassasiyeti göstererek planlamalarımızı yapmaktayız.

Kamuoyuna arz olunur.

 

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