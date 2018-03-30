Elektriğe yüzde 2.89 nisan zammı
YILBAŞINDA elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 8.8’lik zammın ardından yeniden zam geldi.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, elektriğe 1 Nisan tarihinden itibaren zam gelecek. Konutlarda zam oranı yüzde 2.89 olurken, küçük sanayiciler için zam oranı yüzde 2.1, büyük sanayiciler için ise yüzde 4.6 olacak.
AYLIK FATURA 106.06 LİRA
Meskenler için uygulanan elektrik tarifesi yılın başında 1 kilowatı (kw) 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararıyla konut için kilowat 37.1251 kuruşa çıkarıldı. Çıplak fiyat yüzde 2.7 zamlandı. Ancak vergi ve fonlar dahil zam oranı yüzde 2.89 oldu. Bir ailenin ortalama elektrik tüketimi aylık 103.09 liradan 106.06 liraya çıkmış oldu.
Sanayide kullanılan elektrik için ise farklı tarifeler devreye girdi. Küçük sanaciler için yüzde 2.1 büyük sanayiciler için ise yüzde 4.6’lık zam gelmiş oldu. Büyük sanayicilerde ayrıca 1 Nisan tarihinden itibaren son kaynak tarifesi devreye girdi.
TOPLU HALDE ZAM YERİNE
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz AA’ya yaptığı açıklamada, elektrik fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini belirterek şunları söyledi: “Belli maliyetler söz konusu ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurlar da bu maliyetleri etkiliyor. Son yaptığımız Kurul toplantısında görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan nihai fiyatlarda 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ortalama yüzde 2.89 artış ihtiyacı hasıl olduğunu gördük. Ortaya çıkan bu maliyet artışlarının biriktirilip, toplu halde yıl sonunda zam yapılması doğru bir uygulama olmaz. Bu durumdan hem vatandaşımız zarar görür hem de sektörümüz. İhtiyaç hasıl olması halinde küçük düzeyli bu tip fiyat artışlarını uygulamak hem tüketicimiz hem de sektörümüz için daha doğru olacaktır”
3 AYDA YÜZDE 12’Yİ BULDU
Elektrik fiyatlarına 2016 yılından sonra ilk olarak 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 8.8 zam yapılmıştı. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte son 3 aylık dönemdeki artış oranı yüzde 11.87’yi bulacak. 4 kişilik bir ailenin aylık tüketimi 230 kilovatsaat olarak dikkate alınıyor. Yılbaşı zammından önce bir ailenin nihai tüketimi aylık 94.75 liraydı. Yılın başında gelen ilk zamla fatura 8.34 lira zamlanmış oldu. Fatura 1 Ocak 2018’den itibaren 103.09 liraya çıkmıştı. 1 Nisan tarihinden itibaren ise fatura 106.06 liraya çıkacak. 2.97 lira daha fazla ödenecek. Üç aylık dönemde yapılan zamların etkisiyle bir aile aylık faturası için 11.31 lira daha fazla ödeme yapacak.
ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?
Konutlarda tüketilen elektriğin TÜFE sepeti içindeki ağırlığı yüzde 2.39. Elektrik zammının etkisi yansıtılırken tüketiciye doğrudan yansıması dikkate alınıyor. Yapılan yüzde 2.89’luk zammın enflasyona etkisinin 0.07 puan olacağı tahmin ediliyor. Sanayiye yapılan zammın etkisi ise üretici fiyatları (ÜFE) içinde yer alıyor.
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