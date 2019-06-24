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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.06.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Eldorado ve Ceasars’dan 17.3 milyar dolarlık birleşme

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Eldorado ve Ceasars’dan 17.3 milyar dolarlık birleşme

ABD’nin 12 eyaletinde 26 tesis işleten Nevada merkezli otel ve kumarhane eğlence şirketi Eldorado Resorts Inc, Nevada merkezli 50’den fazla mülk ve birkaç marka altında yedi golf sahası sahibi ve işletmecisi, oyun oteli ve casino şirketi Caesars Entertainment Corporation'ı 17.3 milyar dolara satın alacak.

Anlaşma kapsamında, Eldorado Caesars'ın mevcut hisselerini, hisse başına 12.75 dolardan, nakit ve Eldorado hisseleri karşılığında satın alacak. Birleşmenin ardından Eldorado oluşacak yeni şirket hisselerinin yüzde 51'ine olacak. Buna ek olarak, oluşacak yeni şirket bilinen küresel markanın değerini artırmak için Caesars ismini kullanmaya ve Nasdaq Global Select Market'ta bu isimle listelenmeye devam edecek. Anlaşmanın 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Eldorado CEO'su Tom Reeg, söz konusu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Eldoradonun Ceasers ile birleşmesi, ABD oyun varlıklarının en büyük sahibi ve operatörünü oluşturacak ve stratejik ve finansal olarak iki şirketin hissedarlarına uzun vadede değer kazandıracak bir fırsat oluşturuyor. Birlikte, kayda değer oyun ve eğlence markalarına destek olacak ve spor bahisleri ile çevrimiçi oyun sektörleri liderleriyle değerli işbirlikleri yapacağız.

 

 

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