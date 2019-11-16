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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.11.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Elazığ'da üretiliyor! Rusya, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor

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Elazığ'da üretiliyor! Rusya, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’da Keban ve Karakaya Barajları üzerinde modern tesislerde üretilen alabalığın 18 bin tona, Somon üretiminde de de bin tona yükseldiğini aktardı. Elazığ’da üretilip işlenen somon ve alabalıklar başta Rusya, Çin ve Japonya olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'ya ihraç sürerken, firmalar Afrika pazarına da açılmak için çalışma yürütüyor.

Türkiye’de ilk sırada Elazığ’da Keban ve Karakaya Barajları üzerinde modern tesislerde üretilen alabalık 18 bin tona yükselirken, Somon üretiminde de bin tona ulaşıldı. Alabalık üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Elazığ’ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hemde istihdam her geçen gün artıyor.

Elazığda üretiliyor Rusya, Çin ve Japonyaya ihraç ediliyor
Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, Somon’da da bin tonluk ilk hedef yakalandı. Üretilen balıklar başta Elazığ’ın Keban ilçesi ve Muğla’da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa’ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracatı ise bölgede Gümüşdoğa Su Ürünleri firması yapıyor. Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştirerek hem kentin hemde de bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.
Elazığda üretiliyor Rusya, Çin ve Japonyaya ihraç ediliyor
"ALABALIKTA 18 BİN TON, SOMONDA BİN TONU YAKALADIK"

Elazığ’ın balık üretiminde Türkiye’de ilk sırada olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Özellikle alabalık ve somon üretimi de son dönemde çok gelişiyor. Bu bölge de üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı bir yer. Elazığ’da paketleme ve işleme tesisleri ve kafes alabalık üretimi var. Üretim olarak Alabalık’ta 18 bin tonlardayız. Somon üretiminde de bin tonu yakaladık. Balıklar ağırlıklı olarak Japonya, Çin ve Rusya pazarlarına gidiyor, arkadaşlarımız Afrika’ya da açılmaya başladı. Türkiye’nin 3’ncü kerevit işleme tesisi de Elazığ’da açıldı. Avrupa’nın tüm ülkelerine gidiyor. Elazığ’ın potansiyeli çok yüksek şu anda Karakaya hem de Keban Barajında yoğun şekilde üretim yaparak kapasitelerini arttırıyorlar. Bizler de alt yapılarını hızlı bir şekilde geliştiriyoruz.

Elazığda üretiliyor Rusya, Çin ve Japonyaya ihraç ediliyor
Özellikle işlemeyi ciddi şekilde teşvik ediyoruz. Katma değer üretimi hem balıkçılık hem su ürünleri hem de kerevit işlenmesi noktasında ciddi desteklerimiz var. Kerevit biraz daha doğal olarak üretildiği için balıkçıların özellikle malzemelerinin karşılanması noktasında Tarım Bakanlığı ile birlikte destek paketlerimiz devam ediyor” dedi.
Elazığda üretiliyor Rusya, Çin ve Japonyaya ihraç ediliyor
Yıllık ortalama 10 bin ton civarında balık ürettiklerini ifade eden Gümüşdoğa Balık Tesis Sorumlusu, Süleyman Arpacı, “Farklı farklı mevkilerde tesislerimiz bulunmaktadır. Burada günde 2 öğün yemleme yapıyoruz. Bunlar aşama aşama değişiyor. Yemlemesi, boylaması, aşısı ve hasadıyla sonuçlanıyor. Burada aşağı yukarı 20 bayan 100 tane erkek çalıştırıyoruz. Sabah 08.30 akşam 17.30 arası çalışıyoruz. Yıllık 10 bin ton üretiyoruz. Bunları Keban ve Milas’taki fabrikalarımızda işliyoruz. Oradan da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere pazarlıyoruz” diye konuştu.

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