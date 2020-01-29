Elazığ'da konutların yüzde 35'i DASK'lı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "İstanbul’daki konutların yüzde 67’si zorunlu deprem sigortasına sahip. Elazığ'da ise 123 bin konuttan 43 bin tanesi sigortalı. Yani toplam konutun yüzde 35'i düzeyinde." dedi.



Güler,Türkiye'deki zorunlu deprem sigortası rakamları ve Elazığ ile Malatya'daki deprem hasarlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 54 seviyesinde bulunduğunu belirten Güler, mevcut 17 milyon 682 bin konutun 9,5 milyonunun zorunlu deprem sigortasına sahip olduğunu söyledi.



İstanbul'da DASK'a rağbetin arttığını anlatan Güler, "İstanbul’daki konutların ise yüzde 67’si zorunlu deprem sigortasına sahip. İstanbul'da yüzde 33’lük kısmın halen zorunlu deprem sigortası bulunmamakta. İstanbul’daki poliçe adedi de 2,5 milyona ulaştı. Bu iyi bir oran ve daha da artmasını arzu ediyoruz." bilgilerini verdi.



"EN KISA SÜRE İÇİNDE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Güler, Elazığ ve Malatya depreminin ardından kurum olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, bu süreçte "Alo DASK 125" çağrı merkezi ve DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden hasar ihbarlarını topladıklarını anlattı.



Arama kurtarma çalışmalarının ardından hasar uzmanı eksperlerin sahaya inerek hasar tespitlerini yapacağını söyleyen Güler, "Hasar tespitlerini yaptıktan sonra teminat tutarlarına karşılık gelen tazminat tutarlarını belirleyerek vatandaşlarımıza en kısa süre içinde ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede onların yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.



Güler, Elazığ ve Malatya'daki yapılarda zorunlu deprem sigortalılığıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Elazığ'da 123 bin konuttan 43 bin tanesinde sigortalı konut bulunuyor. Yani toplam konutun yüzde 35'i düzeyinde. Malatya'ya baktığımızda 165 bin konutun 63 bin tanesinde zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Yüzde 38 oranında bir sigortalılık var. Doğu Anadolu'daki genel sigortalılığa baktığımızda bu, yüzde 40 düzeyinde.Hasar ihbarlarını alıyoruz, buna ilişkin veriyi hasar tespitlerinin tamamlanmasından sonra söyleyebileceğiz. Hali hazırda biz DASK olarak 7 bin 500 düzeyinde ihbar almış bulunmaktayız."



TOPLAM HASAR ÖDEME KAPASİTESİ 24 MİLYAR LİRA



Vatandaşların deprem sonrasında yapılarında bir hasar görmesi durumunda "Alo DASK 125" çağrı merkezini arayabileceğini ve DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden hasar bildirimi yapabileceğini anlatan Güler, "Vatandaşlarımız çağrılarını buraya yaptıklarında biz DASK olarak bunları hemen dikkate alıyor, hasar dosyalarını oluşturuyoruz. Ondan sonra buraya bir hasar eksperi yönlendirerek hasar tespitine başlıyoruz."



Güler, kurumun 24 milyar liralık hasar ödeme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, deprem sonucu hasar gören mesken için ödenebilecek azami teminat tutarının yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin lira olduğunu kaydetti.



Depremlere ilişkin olası senaryolara hazırlıklı olduklarını ifade eden Güler, vatandaşların bu noktada müsterih olmasını istedi. Güler, DASK’ın, deprem

sonucu oluşabilecek hasarlarda zorunlu deprem sigortası sahiplerine tazminatlarını rahatlıkla ödeyebilecek durumda olduğunu yineledi.



BUGÜNE KADAR 205 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI



Güler, 1999 depremi sonrasında 2000 yılında kurulan DASK'ın, bugüne kadar 30 bin hasar dosyası üzerinden toplamda 205 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiğini belirterek, bu ödemenin 135 milyon liralık kısmının 2011 yılı Van depreminde hasar gören yapılar için gerçekleştirildiğini aktardı.



DASK POLİÇESİ NASIL YAPILIR?



Zorunlu deprem sigortasının sigorta acenteleri ve banka şubelerinden yapılabileceğini belirten Güler, şöyle devam etti:



"2012 yılında çıkan Afet Sigortaları Kanunu çerçevesinde kredi, tapu, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde bir kontrol işlevi görmesi ve sigortalılığı artırması amacıyla zorunlu deprem sigortası sahipliği arıyoruz. Vatandaşlarımız bu işlemlerine yaptırırken de zorunlu deprem sigortasını yaptırmak durumundalar."