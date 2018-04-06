El ele verdiler 'Akıllı Tarım Projesi' başlattılar
Anadolu Efes ve WWF-Türkiye, ‘Gelecek Tarımda’ diyerek hayata geçirdikleri Akıllı Tarım Projesi ile Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde köklü bir dönüşüme katkıda bulunacak.
Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, çiftçi deneyim ve bilgi paylaşım platformu ile genç çiftçiler için bir destek programını da kapsıyor.
Gelecek Tarımda projesi kapsamında 36 yıldır tarımsal Ar-Ge çalışmaları yapan, çiftçi destek programları geliştiren ve sürdürülebilir tarım alanında başarılı çalışmalara imza atan Anadolu Efes, dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in ulusal örgütü WWF-Türkiye iş birliği kapsamında “Gelecekte Tarım, Tarımda Gelecek Var” mottosu ile yola çıkarak yeni bir projeye imza atıyor.
Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. Türkiye’de akıllı tarım uygulamalarıyla, kendi ürünlerinin hammaddesini üretmek konusunda öncü olmayı hedefleyen Anadolu Efes, WWF-Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında arpa ve şerbetçiotu tarımında kullanılan konvansiyonel yöntemlerden kaynaklı, ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasını amaçlıyor.
Proje kapsamında ilk etapta, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Adıyaman’da 15 arpa çiftçisinin, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise şerbetçiotu üretimi yapan 5 çiftçinin 1.542 dekar, başka bir deyişle yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki arazisinde akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının faydalarının ölçümlenerek yaygınlaştırılması planlanıyor.
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