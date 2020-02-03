El ele % 11’e indiler

Merkez Bankası’nın geçen yılın ortasından itibaren başlattığı faizde indirim süreci kredi faizlerine de yansıyor. 24 Ocak itibariyle bankaların kredilere uyguladığı ortalama faizde konut ile ticari kredi faizlerinin birbirini yakalaması dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre, konut kredi faizleri 24 Ocak haftasında yüzde 11.61 olurken, ticari TL kredi faizleri de yüzde 11.66 oldu. Haziran 2019’da konut kredisi faizleri ortalama yüzde 22.23 seviyesindeyken ticari kredi faizleri yüzde 27.31 ile neredeyse 5 puan daha yüksekti.



BÜYÜME BEKLENİYOR



Merkez Bankası temmuz ayından itibaren politika faizinde toplam 1275 puanlık indirim yaptı. 25 Temmuz 2019’dan itibaren ocak ayındaki peş peşe beşinci indirimle birlikte yüzde 24 olan politika faizi yüzde 11.25’e düştü. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen hafta yılın ilk enflasyon raporunu açıklarken atılan adımların ilk etapta hane halkı tarafında bir etkisi olduğunu, ihtiyaç kredisinde bir kredi ivmelenmesi olduğunu belirterek, bireysel tarafta başlayan hareketlenmenin ticari tarafa da yansımaya başladığını kaydetmişti. Uysal, “Yabancı para kredilerde zayıflık devam ediyor çünkü yatırımlar henüz tam olarak toparlanmış değil. Firmaların kur riski konusundaki hassasiyetleri bir miktar orada daha durağan seyre sebep oluyor. Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20’ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15’in üzerinde büyümeye işaret ediyor” demişti.



Merkez Bankası bankalar tarafından açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını düzenli olarak açıklıyor. Ticari TL krediler geçen yılın ekim ayında yüzde 14’ler düzeyindeydi. 25 Ekim 2019 tarihli haftada faiz yüzde 14.94’tü. 22 Kasım 2019 tarihinde

yüzde 14.09 oldu. Aralık ayında yüzde 13’lere geriledi. 20 Aralık 2019 tarihli haftada yüzde 13.76 olan ortalama faiz, 27 Aralık 2019 tarihinde yüzde 12.73’e geriledi. Ocak ayının ilk haftasında yüzde 11.84’lük ortalama faiz görülürken, 17 Ocak 2020 haftasında yüzde 12.01 olan ticari TL faizi 24 Ocak 2020 tarihinde de yüzde 11.66 oldu. Kurumsal kredi kartlarının hariç tutulduğu ticari TL kredilerde ise 25 Ekim 2019 tarihinde yüzde 14.18 olan faiz oranı, 20 Aralık 2019 tarihinde yüzde 12.65’e, 10 Ocak 2020 tarihinde yüzde 11.07’ye, 24 Ocak 2020 tarihinde de yüzde 10.98’e geriledi. Ekimde yüzde 13’lerde olan konut kredi faizleri ise geçen yıl kasımdan ocak ayının ilk haftasına kadar yüzde 12’lerde kaldıktan sonra son iki haftada yüzde 11’leri gördü. 17 Ocak 2020 tarihinde yüzde 11.73 olan konut kredi faizleri, 24 Ocak 2020 tarihinde yüzde 11.61 oldu.

KREDİYE ERİŞİM YATIRIMI ETKİLİYOR

Enflasyon raporunda “Kredi koşullarının yatırıma doğrudan ve dolaylı etkisi: Yurt Dışı Sermaye Girişinde Daralma Örneği” başlıklı bir çalışmaya yer verildi. Krediye erişimde daha fazla zorlanan bir firmanın, krediye erişimde daha az zorlanan bir firmaya kıyasla yatırımlarını yüzde 3 daha fazla düşürdüğünün belirtildiği çalışmada, benzer bir hesapla, krediye erişimde zorlanan tedarikçilerle daha fazla çalışan firmaların ise yatırımlarını yüzde 0.3 daha fazla düşürdüğü kaydedildi. Sonuçlar bankaların kredi verme eğilimlerinde bir azalmanın firma yatırımlarını doğrudan baskıladığını, firmanın tedarikçilerinin de krediye erişimde zorluk yaşaması durumunda bu etkinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bankaların kredi verme eğilimlerinin yatırımlara etkisinin sadece doğrudan etkilenen firmayla kalmayıp, bu firmanın üretim ağındaki diğer firmalara da yayılabileceği bulgulanmaktadır” denildi.