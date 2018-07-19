Ekspres hat kurdular 1 milyon 250 bin yolcu kullandı
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda bu yılın nisan ayında başlattığı üç ekspres hat 1 milyon 250 bin yolcu taşıdı.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Antalya kent içi ulaşımına yeni eklediği araçlarla vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunuyor. Bu kapsamda oluşturulan VS18 Ekspres Varsak-Sarısu, ML22 Ekspres Hurma-Meydan ve LC07 Ekspres Kundu-Dokuma hatları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.
1 MİLYON 250 BİN YOLCU
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, 1 Nisan’dan bu yana ekspres hatların yaklaşık 1 milyon 250 bin yolcu taşıdığını söyledi. Vatandaşlara konforlu ve ekonomik ulaşım hizmeti sunan ekspres hatların seyahat süreleri Varsak- Sarısu 60 dakika, Hurma-Meydan 40 dakika ve Kundu-Dokuma ise 1 saat 30 dakika sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin, VS18 Ekspres Varsak-Sarısu hattının çok şahane bir hat olduğunu dile getiren yolculardan Abdüllatif Aslan, Varsak’ta oturuyorum, Sarısu’da çalışıyorum. Daha önce ulaşımda çok zorluk çekiyordum. Şimdi ise ekspres hatla Varsak’tan biniyorum hiç aktarma yapmadan hızlı ve konforlu bir şekilde Sarısu’ya ulaşımımı sağlıyorum. Çok memnunum" dedi.
’MERKEZDEN EVİME 20 DAKİKADA GELEBİLİYORUM’
2 yıldır Antalya’da yaşayan Azeri asıllı Ali Tebrizi Ekspres hattan duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti: Önceleri şehir merkezinden Konyaaltı Liman Mahallesi’ndeki evime gelmem 50 dakikayı buluyordu. ML22 Ekspres Hurma-Meydan hattı hizmete girdikten sonra en fazla 20 dakikada evime ulaşabiliyorum. Projeler çok başarılı."
ANTALYA, ULAŞIMDA İSTANBUL’A GÖRE DAHA İYİ DURUMDA
Tatil için İstanbul’dan Antalya’ya gelen Figen Alp ise Antalya’daki toplu ulaşımı çok beğendiğini söyledi. Alp, Ulaşım konusunda Antalya çok ilerde. Antalya sıcak olmasına rağmen otobüsler klimalı ve sürekli çalışıyor. İstanbul’da ise sürekli bir klima kavgası çıkar çoğu seyahatiniz balık istifi geçer. Burada ise konforlu oturarak ve serin bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Antalya’da turistik bir gezi yapar gibi halk otobüsleriyle hızlı bir yolculuk yapmak mümkün. Trafik stresi çekmeden rüya gibi bir tatil geçiriyorum" diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle