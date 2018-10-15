Eksik sigorta riskine dikkat

Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, son dönemde sigortalı hasar maliyetlerinden büyük şişkinlik olduğunu, sahte hasarların da arttığını söyledi.12-14 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenen geleneksel Axa Acenteler Toplantısı’nda konuşan Yavuz Ölken, hem ekonomiye hem de sigorta pazarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yavuz Ölken, dünyada ekonomik çalkantıların yaşandığı bir dönemden geçildiğini, ekonomide ciddi daralma yaşandığını belirterek, “Açılan kapanan şirketler var. Otomobil satışları azaldı. Konut satışları devlet desteği ile bir nebze hareketli ama nereye kadar, bilmiyoruz. Kredilerde büyüme hızı durdu. Bunların hepsi sigorta pazarını etkiliyor ancak umutsuz değiliz” dedi.

SAHTE HASAR ARTIYOR

Yavuz Ölken, özellikle son dönemde hasar maliyetlerinde büyük şişkinlik gördüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahte hasarlar artıyor. Acentelerimize görmeden veya sorgulamadan sigorta yapmayın diyoruz. Diğer taraftan yine son dönemde eksik sigorta riski diye bir şey çıktı hayatımızda. Son dönemlerde minik hasarlarda bile eksik sigorta ile karşılaşıyoruz. Niye? Çünkü sigortalının gözünde değerin düştüğü konusunda bir bilinç yok. Burada da acentelere iş düşüyor. Sigortalılara, sigortalattıkları ürünlerin değerlerinin azaldığını ve hasar sırasında sorun yaşamaması gerektiğini anlatmamız gerekiyor.”

Yavuz Ölken, sigortanın hem ekonominin daraldığı dönemlerde bankacılık, reel sektör ve bireylerin risklerini korumada tamamlayıcı rol üstlendiğini ifade ederek, “Sıkıntılı dönemlerde sigorta çok daha önemli; çünkü büyümenin hızlı olduğu, işlerin iyi gittiği dönemlerde sigortasız olduğunuzda ortaya çıkan zararı belki orta vadede telafi edebilirsiniz, ancak ekonominin daraldığı dönemlerde bu süre uzar. Bireylerin de tasarrufu sigorta da görmemeleri gerekiyor” dedi.

İKİ YILDIR BÜYÜMÜYORUZ

Sigorta pazarındaki büyümeye de değinerek, kağıt üzerinde sektörün 2017’den 2018’e yüzde 21 büyüdüğünün altını çizen Yavuz Ölken, “Peki, bu kadar büyüyor muyuz? Sektörümüz raporlamayı bile doğru yapamıyor. Trafik sigortasında iki defa prim yazıyoruz. Bunu arındırdığımız zaman sektörün büyümesi yüzde 15, trafik sigortasının büyümesi ise yüzde 22’ye düşüyor. Biz, iki yıldır üst üste reel anlamda büyüyemeyen sektörü temsil ediyoruz. Sektör kendi içinde da farklı olmaya çalışmıyor” şeklinde konuştu.

HER 100 LİRADAN 5 LİRA ZARAR

Yavuz Ölken, sigorta sektörünün her 100 lirada 5 lira ortalama zarar ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu zarar trafik sigortası dışındaki branşlarda 1-2 liradayken, trafik sigortasında 10-11 lirayı buluyor. 2017 de trafik sigortacılığı 1,4 milyar, kasko 378 milyon, sağlık 1 milyon lira zarar etti. Bu yılın ilk yarısında da durum değişmedi; trafikte, kaskoda ve artan medikal enflasyon nedeniyle sağlıkta zarar var. 2018’in ilk 6 ayından bahsediyoruz, sonrasında durum daha da sancılı. Kurdaki artış hasar maliyetlerini yüzde 35-40 arttırdı. Maliyet artışı da karlılığı etkiliyor. Oto sigortaları başta olmak üzere diğer tüm branşlarda yaşanacak maliyet artışı göz ardı edilmemeli. Bir yıl önce satılan poliçelerden elde edilen primler yetersiz. Bu değişmezse karlılıkta sıkıntı yaşanacak. Bugünkü finansal getiriler, şirketlerin yönettiği fonlardan oluşuyor. Bu fonlar, hasar ödemek üzere yönettiğimiz sigortalılarımızdan tahsil ettiğimiz primlerden oluşuyor.”

SERMAYE SORUNU VAR

Yavuz Ölken, sigortacılıkta sermaye problemi olduğuna da dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta sektörünün toplam sermaye yapısına baktığımızda üç tane şirket var 500 milyon TL’den büyük, 16 şirket var 100 ila 500 milyon TL arasında, 22 şirket var 100 milyon TL’den küçük sermayeli. Sermayesi düşük gruptaki şirketler, trafik sigortasından yüzde 70 pay alıyor. Ödenmiş sermaye ve satılan poliçeler karşısında ayrılan rezerv konusunda büyük sıkıntı var. Finansal bakışla sigorta sektörünün önündeki tehlikeyi görmemiz gerekiyor. 2015 yılında da benzer sıkıntı yaşanmış ve bazı şirketlerin faaliyeti durdurulmuştu. Umarım, o dönemde yaşadıklarımızı yaşamayız.”