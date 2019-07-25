Ekranları 1 saat kapatalım
KOÇSİSTEM, çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati”ni duyurdu.
Başlangıç olarak Aile Saati projesi kapsamında “#haydikapatalım” hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19.00–20.00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak ‘ekransız’; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor. Proje kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı olarak destek verdiği Aile Saati projesi toplantısında konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Geleceğin yetişkin bireyleri olarak toplum yaşamına katılacak olan çocuklarımızın bu anlamda teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını önemsiyoruz. KoçSistem olarak dijital teknolojileri etkili kullanan eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye’yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz” dedi.
ÜSTÜN DÖKMEN DESTEĞİ
Çocukların eğitiminde büyük rol oynayan anne ve babaların eğitimiyle başlamaya karar verdiklerini aktaran Akarca, “Projemizde eğitim ortağımız olan AÇEV’in yanı sıra klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli katkıları ile Aile Saati projemizi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda Aile Saati projemiz ile çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Aile Saati molamızı verirken, ailelerimize ‘Ekranı kapat sohbeti aç’, ‘Ekranı kapat oyunu aç’ örneklerinde olduğu gibi çoğaltılabilecek keyifli vakit geçirme alternatifleri öneriyoruz. Bu çok değerli sürede anne babaların çocuklarıyla birlikte daha iyi zaman geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Dijital teknolojilerin doğru, etkin, faydalı kullanımı bizleri, ülkemizi geleceğe taşıyacak” diye konuştu.
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