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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Ekranları 1 saat kapatalım

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Ekranları 1 saat kapatalım

KOÇSİSTEM, çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati”ni duyurdu.

Başlangıç olarak Aile Saati projesi kapsamında “#haydikapatalım” hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19.00–20.00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak ‘ekransız’; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor. Proje kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı olarak destek verdiği Aile Saati projesi toplantısında konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Geleceğin yetişkin bireyleri olarak toplum yaşamına katılacak olan çocuklarımızın bu anlamda teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını önemsiyoruz. KoçSistem olarak dijital teknolojileri etkili kullanan eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye’yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

ÜSTÜN DÖKMEN DESTEĞİ

Çocukların eğitiminde büyük rol oynayan anne ve babaların eğitimiyle başlamaya karar verdiklerini aktaran Akarca, “Projemizde eğitim ortağımız olan AÇEV’in yanı sıra klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli katkıları ile Aile Saati projemizi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda Aile Saati projemiz ile çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Aile Saati molamızı verirken, ailelerimize ‘Ekranı kapat sohbeti aç’, ‘Ekranı kapat oyunu aç’ örneklerinde olduğu gibi çoğaltılabilecek keyifli vakit geçirme alternatifleri öneriyoruz. Bu çok değerli sürede anne babaların çocuklarıyla birlikte daha iyi zaman geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Dijital teknolojilerin doğru, etkin, faydalı kullanımı bizleri, ülkemizi geleceğe taşıyacak” diye konuştu.

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