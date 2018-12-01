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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ekonomiye yeni paket

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Ekonomiye yeni paket

Ekonomide beklenen düzenlemeler yaklaşan yerel seçimler öncesi Meclis gündemine geliyor. AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan torba teklifte birçok düzenleme yer alıyor. Buna göre yaşlılık ve emeklilik aylıklarında alt sınır 1000 TL olacak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak, kira bedelleri artık üretici fiyatları değil tüketici fiyat endeksine göre belirlenecek. Kamu İhale Yasası’na da yeni muafiyetler eklenecek.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ

Teklife göre, finansal sistemin ekonomik büyümeyi desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirleri tespit edecek, kriz yönetim planlarını yapacak. Komite, finansal sistemin tümüne sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmeyi tespit ederse, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

MERALARA YENİ İSTİSNA

Meraların başka amaçlar için kullanabilmesine olanak sağlayan maddenin kapsamı da genişletilecek. Buna göre, jeotermal kaynak ve dogal mineralli sular için zaruri olan alanlar da bu kapsama girecek. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden meralar için alınan binde birlik pay kaldırılacak.

POLSAN’A ÜYELİK MECBURİ

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlara Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na (POLSAN) üyelik zorunlu olacak.

İŞSİZLİK SİGORTASINA RÖTUŞ

İşsizlik sigortasından yararlanmak için son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartı kaldırılacak. Çalışılan son 120 günde hizmet akdine tabii olunması halinde devamsızlık olsa da, işsizlik maaşı alınabilecek.

İSTİSNA MADDESİ’NE Z BENDİ

Kamu İhale Yasası’ndaki istisnalar maddesi genişletilecek. Et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu’ndan, çay ve çay ürünleri içinse Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden yapılacak alımlar Kamu İhale Yasası’ndan istisna tutulacak. Ayrıca istisnaları düzenleyen Kamu İhale Yasası’nın 3. maddesine z bendi de eklenecek. Bu bende göre, Türkiye tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Yasası’ndan muaf olacak. Bu alımlarda usul ve esaslara Cumhurbaşkanı karar verecek.

MÜTEAHHİDE TASFİYE HAKKI

Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na eklenen geçici maddeyle de, müteahhitlerin beklediği tasfiye hakkı düzenlenecek. Buna göre, imalat girdilerinde beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, 60 gün içinde yüklenici başvuruda bulunursa, iş tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Yüklenicinin teminatı da iade edilecek.

ŞALGAM VE SÜTE ÖTV MUAFİYETİ

Şalgam, çeşnili veya aromalı içme sütleri, bebek ve devam sütleri, ÖTV’ye tabi tutulamayacak.

EMEKLİ AYLIKLARINA BİN TL SINIRI

Emekli ve malullük sigortasından ödenen aylıklar, artık bin TL’den az olamayacak.

BELEDİYELERE YARDIM ÖDENEĞİ

Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi için, Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulacak. Bu bütçeyi kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KİRAYA TÜFE SINIRI

Yeni ekonomik programda açıklanan kiraların TÜFE’ye göre belirlenmesi düzenlemesine, yasal çerçeve getirilecek. Kiralar artık üretici fiyat endeksi (ÜFE) değil, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre artırılacak.

JOKER ADAYA SINAV YASAĞI

Başkasının yerine sınava girenler, iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan sınavlara giremeyecek.

NÜKLEER RİSK DE SAYILACAK

Afet Sigortaları Kanunu kapsamına, nükleer gibi özellik arz eden riskler de eklenecek.

KONUT YARDIMINDA 5 BİN TL ARTIŞ

Konut desteği kapsamında yapılabilecek yardımın üst sınırı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılacak.

YATIRIMLARA TEŞVİK SÜRECEK

İmalat sanayi yatırımları inşaat harcamalarında sağlanan KDV kolaylığı ve yatırım teşviği kolaylığı 2019 yılında da sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerini ihraç edebilecek. Ayrıca sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarını aşmak için Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

‘ENFLASYONDA DÖVİZ KURU BELİRLEYİCİ’

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon göstergelerinin belirgin bir yükseliş gösterdiğini belirterek, “Enflasyondaki artışta döviz kuru gelişmeleri belirleyici olmuştur” dedi. Çetinkaya’nın JP Morgan Yatırımcı Toplantısı’nda yaptığı sunumda, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini, ekonomi politikasının belirsizliği yüksek düzeyini koruduğunu aktararak, portföy akımlarının ise dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi. İktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte dengelenme sürecine girdiğini kaydeden Çetinkaya, “Sanayi üretimine dair veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın son çeyrekte belirginleştiğine işaret etmektedir. Öncü göstergeler yavaşlamanın yurtiçi talep kaynaklı olduğunu göstermektedir. İhracatın büyümeye verdiği destek güçlü seyretmektedir. Reel efektif döviz kuru yakın dönemde tarihi düşük seviyelerden bir miktar toparlanma göstermiştir” denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018) 2
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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