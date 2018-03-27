Ekonomiye yeni can
Başbakan Yıldırım, esnaftan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi. Yıldırım, yarın açıklanacak büyüme verisinin ise yüzde 7-7.5 seviyesinde olacağını dile getirdi.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, esnaftan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak çalışmanın sonuna gelindiğini belirterek, “Tıpkı 2017’de yaptığımız gibi büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizdeki her türlü tereddüdü tamamen ortadan kaldırmış olacağız” dedi.
Yıldırım, partisinin dünkü Meclis grubunda yarın açıklanacak 2017 yılı Türkiye’nin büyüme hızının yüzde 7 ila 7.5 seviyesinde bir oranda gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye’yi siyasi, diplomatik, hatta askeri alanda köşeye sıkıştıramayanların hemen ekonomi alanına yöneldiğini dile getirerek, “Bu yeni değil. Yıllarca buldukları her fırsatta kriz çığırtkanlığı, finans oyunları, manipülasyonlarla bizi yıpratmaya, hırpalamaya çalıştılar. Bir zamanlar birkaç milyar dolarlık borsa satışı veya döviz talebi söylentileriyle bile yerle bir edilebilen Türkiye ekonomisinin hala böyle zayıf olduğu zannediliyor. Halbuki milli gelirini 236 milyar dolardan 863 milyar dolara, ihracatını 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamını 21 milyondan 28.4 milyon kişiye, döviz rezervini 28 milyardan 120 milyar dolara, uluslararası uzun dönemli doğrudan yatırımlarını 1 milyardan yıllık 13 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye var. Ülkemizin ve milletimizin ekonomisinin ölçeği çok büyümüştü. Ama bize tuzak kuranların kafaları da yürekleri de çok küçük kaldı” dedi.
KRİZ HAVASI ESTİRİYORLAR
Sürekli kriz havası estirmekten, dedikodu çıkarmaktan, moral bozmaktan, yatırımcıların kafasını karıştırmaktan geri durmadıklarını dile getiren Yıldırım şöyle konuştu: “Bizim bunlara cevabımız nedir? Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, yeni tedbirlerle sanayicilerimizi, esnaflarımızı, ticaret erbabını desteklemeye devam edeceğiz. Faizler ve kredi uygulamaları başta olmak üzere bankacılık sektörüyle bazı sorunlarımız olsa da işbirliği içerisinde ülkemizin yararına olan tedbirleri alıyoruz. Esnafımızdan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir çalışmanın sonuna gelmiş durumdayız. Bu müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Tıpkı 2017’de yaptığımız gibi büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizdeki her türlü tereddüdü ortadan kaldıracağız.”
Turizmde de büyümenin sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, “Ülkemiz aleyhinde yapılan olumsuz kampanyalara, estirilen olumsuz havaya rağmen bu sene rezervasyonlar yüksek seyrediyor. Tahminlere göre, bu yıl 38 milyon misafiri Türkiye’de ağırlamış olacağız” dedi.
KOSGEB DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni dönem başlatıyor. Tek bir destek programı yerine her ilin, sektörün ve firmanın ölçeğine uygun programlar düzenlenecek. Her KOBİ’nin 100 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi limiti olacak ve istediği zaman kullanabilecek. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı İl Çalıştayı”nda, yeni düzenlemeyi anlattı. Herkese uygun tek bir destek programı yerine her ilin, sektörün, firmanın ölçeğine uygun destek programları organize edeceklerini vurgulayan Uzkurt, bu kapsamda çalıştay düzenlediklerini ve illerdeki rekabet avantajına sahip sektörleri belirleyeceklerini söyledi. Uzkurt, katma değer üreten büyük işletmelerin de KOBİ kapsamına alınarak, KOBİ teşviklerinden yararlanabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.
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