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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
23.04.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

Ekonomiye mini paket

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Ekonomiye mini paket

Piyasalar erken seçime odaklanmışken lokomotif sektörleri rahatlatacak mini paket gündeme geldi. Kulislerde başta konutta vergi indirimlerinin de bulunacağı bir paketin gündeme geleceği belirtilirken mobilyacıların da destek bekledikleri vurgulanıyor.

ERKEN seçim kararının alınmasının ardından gözler, bir süredir devam eden ekonomi paketine yoğunlaştı. Kulislerde ise, piyasayı rahatlatacak önlemlerin seçim öncesi alınacağı konuşuluyor. Alınacak önlemlerde öncelik ise, lokomotif sektörlerde olacak.

Piyasayı rahatlatacak önlemlerin başında konuta ilişkin yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Sektör, bir süredir, satışlarda yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, bir dizi teşvik istiyordu. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de, geçen günlerde yaptığı açıklamada, konutta tek KDV oranı uygulanması, tapu harcı indirimi, konut kredi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı şartının 300 bin dolara çekilmesi gibi talepler istediklerini açıkladı. Bu düzenlemelerin bazılarının üzerine çalışıldığı ve yakın bir zamanda açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, 2017 yılında uygulanan teşviklere dikkat çekiliyor. Geçen yılın başında alınan kararlarla konutta yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e indirilmiş, damga vergisi sıfırlanmış ve tapu harcında indirim yapılmıştı. Piyasanın talebi üzerine bu önlemler, eylül ayına kadar yürürlükte kalmıştı.

MOBİLYACILAR SIRADA
Konut sektörü kadar mobilyacılar da KDV indirimi bekliyor. 2017 yılında KDV oranı indirilen sektörler arasında bulunan mobilyacılar, aynı teşviğin tekrar verilmesini ve KDV oranının yüzde 18’den 8’e indirilmesini istiyor. Ancak olası bir ekonomi paketinin içine mobilya sektörünün girip girmeyeceği bilinmiyor.

Bir diğer düzenleme beklenen konu ise, ilaç fiyatları. Türkiye’de ilaç fiyatları her yılın başında yeniden belirleniyor. Buna göre, bir önceki yılın ortalama Euro kurunun yüzde 70’i dikkate alınarak, her yılın başında ilaç fiyatlarında artış veya indirim yapılıyor.

İLAÇTA DÜZENLEME
Bu yılın başında ise, ekonomi yönetimi, ilaç firmalarından, yüzde 70 formülüne göre yapılacak fiyat artışıyla ilgili fedakarlık istedi. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda da, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde 23 yerine yüzde 15 olarak uygulandı. Ancak bu rakamın çok düşük olduğu ve kurdaki artışın devam ettiği itirazlarının ardından, ilaç firmaları için de yeniden bir çalışma gündeme geldi. Gelinen aşamada, ilaçlardaki iskonto oranlarından indirim yapılması bekleniyor. İskonto oranlarındaki düzenlemenin yüzde 2’ler düzeyinde olabileceği, böylelikle kur artışı kaynaklı zararın kısmen telafi edilebileceği belirtiliyor.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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