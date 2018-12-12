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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- 
12.12.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Ekonomiye katkısı 40 milyon dolar; Defne değil ’define’

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ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, tohumundan elde edilen yağ ve yaprakları ilaç, kimya ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının ülke ekonomisine yıllık 40 milyon dolar katkısı olduğunu söyledi.ÿAybal, "Defne öyle bir ağaç ki ’define’ de diyebilirsiniz" dedi.

ANTAKYA’DA bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından ’Defne İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin Türkiyeÿekonomisine 40 milyon dolar civarında katkısı olduğunu belirterek,ÿdefne üretimi veÿelde edilen gelirin artırılması konularını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 150 bin hektar alanda defne ağacı yetiştirildiğini kaydeden Aybal, "Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinin de önemli üretim merkezlerinden.

Defnenin 40 milyon dolar civarında ülke ekonomimize katkısı olduğunu biliyoruz. Bunu yeterli bulmuyoruz, hem üretimin hem de ürünün orman köylüsü ve bu işle uğraşan yöre halkına sağladığı kazancın artmasını istiyoruz. Defne öyle bir ağaç ki ’define’ de diyebilirsiniz.

Bunun dünyada yüzde 90’ı ülkemizde yetişiyor. Bu bizim açımızdan dünyada tekel olmak anlamına gelir. 1 milyon kişi defne işinde istihdam ediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Yörede çalışan vatandaşların ve teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil ve özel sektörle birlikte bu tür toplantılar yaparak ürünün gelecekte ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz."

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